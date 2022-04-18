雖已邁進七十歲，但對父母在我前六十年的生命中缺席，仍不能諒解。爸爸因摯愛他的專業，盡可能把握所有出勤的飛行任務；若他能撇下此摯愛，放手博真愛，就能避免媽媽因他離去而厭世，四兄姊也能像一般小孩，快樂地在父母真愛裡成長。

情竇初開的青少年期，我對真愛有無限美好幻想和期待，認為真愛就是對方答應所有我方的要求，必須百依百順，永恆無時無刻地陪伴。和現今老公從朋友開始交住後，才體會真愛是何等深奧，強求不得。

那時交往，見面不易，靠褒電話增進感情和互相了解。他家境富裕，在那年代家裡就有裝電話，我們小巷卻只有里長家有一台電話機，每次我只能到巷口商店前的投幣計時公共電話。

談天說地還好，但卻不是談情說愛的好方式與地點，因天不時（冬冷夏熱加上吸血鬼似的蚊蟲）、地不利（人來人往吵吵鬧鬧、各種車的喇叭聲）狀態下，我這湖南騾子的火爆壞脾氣不到五分鐘全都顯露。而那端的他，或坐或躺地在自己有空調的房間，慢條斯理要我稍安勿躁，大發言論，我氣到銅板計時還沒到時間就隨手掛斷他電話，已數不清有幾次。

維持此婚姻至今四十五年，兩人都驚覺到曾經過不下去的歲月居然能挺出頭，各說各話，不認同是對方的容忍功勞，我卻執著深信放手博真愛立大功，有句名言：「說什麼情、說什麼愛，都是賀爾蒙在作怪」，確實顯現在所有世人身上。

在婚姻相處的過程中，我用兩隻半睜的眼，看他徘徊在另類異情，不聞、不問、不禁止、不開訓的正常生活在同一屋簷，如此一年半載，他繞幾趟圈圈又回原屋。現今被兒女調侃，他摸摸禿頭傻笑否認。

空巢日子，要做到對子女放手，又是一門難做的功課。自洋媳婦生下第一個孫子，大兒子規定我只能和孫輩說中文，我英文底子差，加上年老舌硬，樂上加樂。轉眼兩個孫輩去年進中文學校，學得有聲有色，大有進步。

大兒子當初念小學二年級就從中文學校輟學，聽講不成問題，認寫卻是大字不識的文盲，孫輩功課都是我在上課前一晚，匆忙填塞下完工。大兒子抵擋不住我嘮叨，報名上中文學校成人班，繳了大筆學費、書本費，卻只坐兩小時就認為志不在此，又休學了。無論我恩威並用，改變不了他的決定。

大兒子日前又跟我發飆，怪我不該在學校跟教務長、老師面前，誇讚他的中文會話溝通不成問題。我傷心難過後，驚醒是放手的時刻，兒孫各自有福，緊握真愛必引發反效果。學中文事小，但心裡產生的怨恨誤會，會如滾雪球般壓倒一切。還好小兒子近幾年在網上自學中文，現已能寫中文簡訊傳給我，而且能看懂我被登在世報的文章，以後孫輩中文功課可跟叔叔求救。

三個孩子裡，我最早對新潮的女兒放手，耐心愛著她新潮豪放、反傳統違禮節之氣宇軒昂。傳統是將愛緊裹全身內外，讓對方喘不過氣，如今真愛必要能放手，互相尊敬體諒給足夠空間，才能保持新鮮美好。