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戈壁灘上打柴記

盡有

這是一件很有意思的事，儘管已經過去五十多年，卻經常像放電影一般在我眼前不停的轉動，讓我難以忘懷。

那是一九七○年四月，我從連隊行政班調到炊事班擔任副班長，有一天早晨，班長陳九星突然對我說，「今天我們帶上兩個人一起去戈壁灘上打些柴火回來，以節省煤炭怎麼樣？」當時正在食堂案板上切菜的我，想也沒想便回答道：「好啊。」就這樣一吃過早飯，我們四人就帶上工具，開著一輛解放牌軍用卡車，行駛在茫茫的戈壁灘上。

一個小時後，我們到達打柴的地方，下車一看，頓覺心灰意冷，這裡連一棵大樹都沒有，也沒有深草叢，去哪裡打柴呀？

陳班長大概看出了大家的心思，就笑著說：「放心吧，柴火有的是。」他邊說邊從車上拿下一把鐵鍬，來到一棵小樹苗前，用鐵鍬將其四周的沙土刨開，只見沙層中的樹根盤根錯節，縱橫交錯。鐵鍬越往下刨，樹根越多，我和陳班長一起動手，花了二十多分鐘，才將這棵只露腦袋的樹疙瘩從沙層裡刨了出來，足足有八十多斤重。

我們往周圍一看，這種樹疙瘩遍地都是，有的裸露部分青枝綠葉，有的正在枯萎，有的已經開始腐爛。這下子大家都來勁了，興奮無比，抄起工具左一下右一下地開挖了，我見不遠處有棵長得特別粗壯的樹疙瘩，就用鐵鍬在其周圍拚命往外淘沙，挖到半人高的深度時，仍不見其根部，累得我滿頭大汗。

這棵樹疙瘩還真是極大無比，見我忙到有些吃力，大家都過來幫忙，刨的刨，挖的挖，拽的拽，用了四十多分鐘，終於把龐然大物弄了上來。大家一看後驚呼，哇塞，足足有一百多斤重。

中午時，每人都有些累了，便坐下來休息喝水、吃乾糧，此時被司機裝上車的樹疙瘩已經有半卡車，再工作兩小時就可大功告成。這時老天突然變臉，剛剛還是烈日高照，轉眼間漫天陰霾、狂風肆虐、滿天沙塵；看到此景，我們早就習以為常，但為了安全起見，班長讓大家趕緊上車躲避。大約半小時後，風停了，沙也停飛了，我們便跳下車，拿起工具繼續幹活。

為了防止沙塵暴再次來襲，我們放下帽簷，用毛巾纏在鼻子下面，又將人員分成兩人一組，一直忙到下午三時多終於完成了任務，裝滿了一卡車的樹疙瘩。這些樹疙瘩，大的約有一百斤重，小的有幾十斤重，它們既不能用來加工成品，也不能用來阻擋風沙，這次經過我們的開挖，卻可用來替代煤炭，生火做飯成為有用之才，所以大家特別高興。

坐在回程的卡車上，我們高唱「打靶歸來」，滿懷喜悅之情返回營地。看東西真的不能只看表面現象，要深入挖掘，弄清本質，才能有意想不到的收穫。

電影 沙塵暴

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