《老物件情懷》到馬祖的乘船證

運輸艦乘船證。

近日整理舊文件，看到一張泛黃的紙張，約三吋寬乘四吋長，那是屬於我在一九六七年間的一段歷史。

紙張上面印著字體還是由右至左橫寫，是一張海軍率真艦乘船證，內容有級職、姓名、床位號碼、乘船區間、票號及搭船日期。當年我二十五歲，少尉軍官，乘船區間由基隆至馬祖，搭船日期是民國五十六年（西元一九六七年）八月十一日下午六時。

紙張背後印有乘船須知，規定上船乘客需遵守的規則，例如遵守船方一切規定維護船內清潔、遇有緊急事件絕對遵守艦長指揮、禁止攜帶家畜蔬菜及違禁品、每員行李不得超過五十公斤等規定。

當時從台灣到馬祖的交通工具，對於少尉軍階的我而言，只有乘船一途。第一次是我剛剛從中正理工學院畢業時，一九六六年元月中旬，乘坐中字號兩棲登陸艦，正好趕上大部隊輪調。我與另一名分發馬祖的同學，在坦克艙地面上隨便被安插兩個空位。等開船離開基隆碼頭之刻，進入冬季強風期的海峽，平底登陸艦如一片樹葉掉進翻江倒海的大海中，船速慢、人員又多，不時傳來前後左右的暈船嘔吐聲。

第二天清晨利用漲潮時期搶上南竿福沃沙灘，我已經是肝腸寸斷、面無血色，揹著軍用帆布袋，步履維艱地踏上沙灘。步兵十九師人事官早已等候多時，驗明正身之後，我再次登上交通船往北竿島五十七步兵團團部報到，彈藥官是我的正式職位。

馬祖群島位於福建省閩江口外的幾個小島，中共 立制後沒有順手將這幾個小島一併占領，使得後來時日一直到如今，長期以來是共產黨 的心頭大恨。當時雖然已經度過八二三砲戰的最緊張階段，對方共軍 還會有「單打雙不打」的擾亂性砲擊。

每逢單號黃昏，可聽到砲彈在頭頂上呼嘯而過，那時打過來的是宣傳彈而非人員殺傷彈，次日晴晨，在野地上有可能撿到如同紙牌大小的宣傳單。正確的作法是將這些印刷精美的紙片交給政治作戰官，萬一收藏任何一張被發現的話，那就吃不完兜著走了。

宣傳砲彈沒有殺傷力，是由彈頭、彈尾及兩個瓦片形的鋼片，包含成捆的宣傳紙組合而成。不過，我遇過驚險的一次，是一枚直徑四吋乘兩吋厚的鋼彈尾，就在我前方五公尺處落下，算我命大，要是被命中後果必定是非死即傷。

身為一個初級軍官，上級將我調職幾次填補空缺，半年後回到南竿兵工連，算是略為合適自己應有的專長。還有一次送我去台北軍官外語學校接受英語短期訓練，這是個極好的機會，一方面可以暫時離開外島，二方面可以專心加強學習英語，雙親大人知道消息也為我高興。八個月期滿回原部隊報到，這一次去馬祖是八月，剛好沒颱風，天氣晴朗，乘坐這艘屬於海軍的人員運輸艦，接待站根據公文給我開了一張乘船證（見圖），無意識之間保存下來，迄今已有一甲子的時間了。

率真艦開船的時間是下午六時，我先在基隆岸上熟食攤隨意填飽肚子後，上船找到艙位，好像比通鋪略好一些，大小我也是個軍官呀！一個人也不敢到處閒逛看風景，早早上床休息睡覺，避免開船後頭昏腦脹，甚至嘔吐。這艘人員運輸艦比平底登陸艦航行平穩又快速，睡一個平靜的夜晚，第二天就到南竿外海，等接駁小艇將人員送上岸，算是一次平靜的旅程。