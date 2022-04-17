《老物件情懷》睡地板念大學

作者保存的學校明信片。

一九八○年，經過三次高考 ，上帝終於為我打開大學之門。從上鄉當知青、下井挖煤炭，到子弟中學任教，再從偏僻的礦山走進大學，我來之不易。

上課時我專心聽講，下課認真做作業，晚飯後拿著帶短波的小收音機，直奔操場。操場上人影綽綽，全是我們系的學生，一個個聽的不是美國之音的慢速英語，就是英國 廣播公司的英語廣播。

好景不長，緊張的學習造成我神經衰弱。夜裡熄燈後，寢室同學鼾聲大作，有的輕如秋蟲嚶嚶，有的重似推土機碾過；更有人一聲呼嚕之後，便悄然無息，等你大鬆一口氣準備睡去，他卻捲土重來，平地又是一聲旱雷。我想趕在他兩次發作之間入睡，又怕他突然捲土重來，結果苦等「另一隻靴子落下」，神經反倒更加衰弱。

三十六計走為上策，第二天我潛入教室去過夜，誰知附近有蚊子叢生的臭水溝，不關燈睡不著，關了燈又便宜了蚊子，結果一夜無眠，而且面不忍睹。

終於，我發現教學樓有一個堆桌椅的偏僻角落，我設法將門鎖撬開，把草席、蚊帳和被褥藏在裡面；夜裡把蚊帳的四個角繫在桌椅腿上，鑽進去，耳塞棉花，眼用手絹蒙上，睡在地板上滿世界數羊。

功夫不負有心人，地板睡到畢業，我以第一名的成績留校，直至出國。出國前，我特意買下學校明信片留念（見圖，其中一棟為我棲身的教學樓），每每看見明信片，腦海就會浮現當年睡地板攻讀學位的日日夜夜。