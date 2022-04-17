三月二十一日，中國上海東方航空MU5735航班由昆明飛往廣州，在廣西梧州附近失事，機上一三二人無一人生還的消息，震驚了海內外，大家都為之哀悼，我的心也久久不能平靜。

這使我想起曾遭遇的一次飛機空中故障事件。真實的故事是這樣的，我的一個長輩親戚託付我，要把他們家的一個衣服箱子從重慶帶回上海；當時我是駐上海江灣機場 氣象台的專業人員，經常到中國各地出差。

一九四六年十二月中旬，我到昆明機場完成了協助修理高空無線電氣象探測設備的任務後，得知在昆明巫家壩機場將有兩架C46要返回上海（空運第二大隊的基地在上海江灣），一架是十二月二十日經重慶回去；另外一架是二十一日直飛漢口回上海，而且是我的中學同學王天佑執飛，由於天氣冷，我把一件裡面有毛的皮衣借給他，說好回上海見。而我為了取箱子，自然是選十二月二十日經重慶回上海的班次。

那天，昆明市陰雨綿綿，但是能見度還好，飛機中途在漢口王家墩機場加油，全體人員用餐後繼續東飛。不久，坐在左邊的我發現左發動機有油滲出來，正在疑惑不解時，螺旋槳停止轉動，機組人員過來打開艙門，將走道上的行李、物品丟出艙外，以減輕載重，駕駛員以單發動機繼續飛行，直到在安慶上空看到一個廢舊機場，實施強迫降落（Force Landing）。由於跑道凹凸不平，機師以機肚擦地並成功降落，全體乘員都安然無恙，還包括那個我替別人帶的幸運箱子；然後，我坐小輪船到南京轉火車回到上海，慶幸有驚無險，躲過一劫。

幾天後的十二月二十五日晚，上海龍華、江灣附近在兩個小時內，接連發生三起飛機墜毀空難，傷亡八十一人，被稱之為「黑色聖誕節 」。據悉，一九四六年也是一個空難頻發的年分，三月十七日，戴笠乘坐的222號專機從青島飛往上海途中在南京附近失事；四月八日，葉挺等中共 領導人乘坐的C47運輸機，從重慶飛往延安途中在黑茶山附近失事，機上十七人都未生還。

事後得知，二十一日的C46從巫家壩起飛後，因為速度不夠又來不及拉升起來，撞上西山，機毀人亡，我的家人戲稱是那件皮衣替代了我。

回憶往事，不禁感嘆人生無常，陰差陽錯猝不及防，生死一瞬間，讓我們珍惜活著的每一天吧。