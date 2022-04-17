被叫進美領館的一刻，突然生出悲壯，有種赴刑場的感覺。大廳窄小擁擠，氣氛緊張，簽完的男女老少從身邊擠過，或欣喜若狂像死裡逃生，或悲戚哀傷似被判極刑；儘管空調涼爽，但同時上演的喜劇和悲劇，讓我看得直冒冷汗。

那是九○年代初七月的上海，細雨過後，滋潤過的熱土吐出縷縷暖氣，混著大餅油條、小籠湯包的味道，濃烈誘人。

我早上六時不到便準備去領簽證 。烈日下與上百人站街，名列五十三號，在領館牆根下暴曬兩小時，滴水未沾，生怕喝水後如廁錯過叫號。大汗淋漓中快快複習簽證策略，慢慢回憶走過的路。

上大學是免費的，畢業時自然無需找工作，糊裡糊塗被分配去了杭州的政府單位，雖然每月工資只有八美元，但旱澇保收。只是工作一年後發現，枯燥的工作令我無比敬佩身邊的老科長，半輩子，他坐穿了幾把籐椅，稀疏了花白頭髮，居然和我幹同樣的活。

最令我感到稀奇的，是幹多幹少一個樣的制度，造成「一杯茶，一根菸，一張報紙看半天」的特色風景；很快，進了染缸的我入鄉隨俗，不僅抽菸喝茶，連報紙縫上的訃聞也過目兩遍，花樣年華就這樣隨風景流逝。

好在改革開放後湧現出國大潮，無數有志青年如過江之鯽，赴美國、日本、英國、新加坡 ，甚至南非、烏拉圭都不放過，好像只要走出國門，就成了躍上龍門的鯉魚。為了無悔青春，我也加入弄潮兒行列，那年考一次托福GRE50美元，耗費半年工資，然而開弓了，再無回頭箭。

此後，屢戰屢敗，屢敗屢戰，生活的全部濃縮成一場賭博，只為申請美國研究所全額獎學金，贏了遠走高飛，輸了一無所有。有一陣單位免費分房子，詢問領導後大驚，只要結婚，便可拿一小套公寓？看來趁我沉迷考試之際，外面的世界很會搞，居然搞出結婚分房的好事。然而，好事是絕對輪不到「不婚而獲」的人身上，更何況廟小和尚多，即使結婚了還得靠關係才能分到。於是落單的我只能孤注一擲，豪賭數年。

萬萬沒想到，居然，一半的夢想成了真，此刻懷裡揣上一紙半獎免學費錄取通知書，忐忑不安地走向領館。館內通往美國的小門由兩個高大簽證官把守，他們分別被門外排了幾十米長隊的簽友，命名為「黃頭髮」和「好說話」。

四十七歲單身的黃頭髮，問題刁鑽，聲東擊西，簽少拒多；最讓人憤怒的是他不屑眾怒，面對單身女子常以西方奇特的審美觀，認定那些漂亮的，有會和美國人結婚的嫌疑而拒簽；簽友們戲言，他是給自己留的吧。大家提議簽證前男女都應結婚，哪怕假的；不說假話辦不了大事，也讓黃頭髮斷了這個歪念頭。沒想到不給分房的原因，也適用於不給簽證，「英雄所見略同」。

忐忑著不安的心，與胸前背後的簽友閒聊得知，胸前的讀文科，無獎學金，比我學免疫的半獎更沒自信。背後的攻物理，全額獎學金，信心滿滿，全獎的人藐視無獎、半獎和一切。當隊伍前挪至只剩下無獎時，我推算，無獎很可能去好說話的窗口，那我無疑被黃頭髮拷問，凶多吉少，於是央求全獎，能否換個位置？

我實話實說，怕見黃頭髮，因為我只是半獎，他恐不信我在美國能完成學業，說不定連飯錢都搞不定，碰上他必死無疑，「而你是全獎，財大氣粗，又是已婚，到美國不僅像你說的，能養活自己還能養活一家，去哪個窗口無所謂吧」。

他覺得有理，爽快地移到我身前，片刻後迎戰黃頭髮，渾身自信。可憐的無獎，幾個回合便從好說話那裡灰頭土臉地敗下，連爭辯都沒有。我整整衣冠，腿抖抖地前行。

好說話沒大家流傳的那麼好說話，他眼神溫和堅定，一板一眼地問了連串問題，特別關注我可憐的半獎，「你半獎去了怎麼生活？」這其實也是我想問他的問題，只是，我背誦出準備了幾個月、連自己都不太信的答案：「我可以教太極拳、乒乓球、中文，也可以去中餐館洗碗端盤子，赴美的人有去無回，據說都活得滿好，我也行吧！」我和好說話目光對視了幾秒，信不信由他。

好說話在紙上寫著，把申請資料從玻璃窗下推給我，除了護照。「為啥扣我的護照？這就是傳說中的拒簽嗎？這麼多年的努力就為了到此一遊？不知單位房子有沒有分剩下的？」我心驚肉跳問自己，頭開始暈，半邊嘴發麻，有中風 錯亂的感覺，思緒在護照中翻騰。

好說話在護照上塗了幾筆，我的腎上腺素隨筆端大量分泌，他是在列出拒簽的原因嗎？我額頭上的冷汗像眼淚一樣滑下，我猶豫一會兒是否祭出奇人的激將大法？傳說有一個被拒簽了N次的奇人，拿著又拒簽的護照說，「美國有什麼了不起，遍地強盜，滿街遊民，監獄比麥當勞還多，求我都不會去」。簽證官急了，奪回護照改簽出並說：「敢去嗎？保證你去了樂不思蜀、有去無回。」

我正急著，這時好說話抬頭平靜地說，「你通過了，過幾天來取做好的護照。」瞬間，我像坐雲霄飛車一般，血脈賁張，心跳欲出，萬萬沒想到有如此好運。

懷著想飛的感覺，一轉身撞上被黃頭髮死纏爛打拒簽的全獎，他爭辯得雙眼通紅，臉色慘白，看著我發楞：「你簽出了？」我回答是。「運氣好」，他說完，撂下一句不知罵誰的國罵，憤然離去。

看著全獎的背影，心裡一半內疚一半感激，內疚我和他易位，感激他和我易位。依稀記起老科長的嘮叨，「若在單位想混好，選好邊，站好隊」，站位的不同，果然決定了厄運或好運的不同命運。