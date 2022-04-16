上海人聽到「小開」，眼前浮現的是黑白老電影 裡，年輕男子衣著鮮亮、風流倜儻，勞斯萊斯車門微開，錚亮的皮鞋踩到了地上。這樣的小開，是大資本家、大買辦的兒子

更多的小開只是生意人的兒子，家境可能比周圍人家富足一些。

我認識的「小開」，是四十多年前的一名學校同仁。一九七八年，我任教的大學擴招數百名七、八級大學生，這名同仁任教於另一所重點大學，也被招募到我校。

有一天，辦公室的一名老師笑著說，傳達室的老師傅說外語系來了一個新老師，給貓打電話說：「貓咪，貓咪，那塊肉在冰箱裡。」整個辦公室的人哄堂大笑。估計新老師用英文稱母親mommy，老師傅聽不懂英文，以為是貓咪呢。七〇年代末，家裡有冰箱的屈指可數，用英文稱呼母親的更為罕見。有人好奇，新老師是什麼背景？原來他出身於資本家，就此被同仁戲稱為「小開」。

那幾年，每周四下午，老師集合在一起政治學習，學習基本是讀報，讀完要交流感 想。如有領導在場，有人會言不由衷，重複報紙語言，但是小開從不說違心的話。領導不在，氣氛輕鬆，有人分享國外新聞，有人加以評論，話中有話，妙語連珠。小開深得大家喜愛，見多識廣，且風趣幽默。

一九八〇年前後，加薪的喜訊在校內引起躁動，這乃十多年來第一次加薪。上頭的精神是，不普遍加薪，要根據個人表現，從而加薪也帶上了政治色彩；隨便評論時局、發洩不滿情緒、公開批評領導的，加薪就危險了。我跟小開比較談得來，有一天他見了我，豪邁說：「五塊錢，要它幹嘛？不要它，話隨便講。」一句話醍醐灌頂，原來自由的代價只要五塊錢，太值了。經過革命的暴風驟雨，恐懼融入人們的血液，而小開竟如此勇敢坦然，令人刮目相看。

之後不久，我和小開先後來美國讀研，我有幸得到了獎學金，他則完全自費，雖有親戚幫襯，課餘仍去中餐館 打工。家境優渥的他，在美國體驗打工的艱辛，沒有怨天尤人，卻像在觀察人生，常把打工的見聞和感受寫信告訴我：「要知打工如何？且聽下回分解。」從郵箱裡拿到他的信，總是迫不及待拆開，他明明在餐廳辛苦，忍受老闆娘的怪脾氣，卻描寫得詼諧有趣。

我念完碩士念博士，他則試圖脫離語言學系，轉到美西讀商科。數月後，他搬到美西，轉科系卻遇到波折，不得已放棄學業，在親戚的珠寶店管理帳目。他抱怨：「我從小到大沒有錢的概念，在家從來不數錢，現在卻被逼得每天數錢，真是無聊透頂。」

日子在忙亂中飛逝，生活的瑣碎和不易，消磨著我們的熱情和理想，我們的通信也不那麼頻繁了。或許是從信裡覺察到我的消沉和擔憂，一個晚上他突然來電話，沒頭沒尾地問我：「你缺錢嗎？缺錢就開口，在這裡無錢寸步難行，有人撐不下去，就做些蠢事。你千萬不要因為錢放棄念博士，那就太可惜了，有困難記得找我。」不容我感激，啪地掛了電話，我拿著話筒，熱淚盈眶。

九〇年代中期，他來電話告訴我，決定回上海做生意，我缺乏生意細胞，沒問細節。數月後，收到一封來自上海的信，小開說懷念以前沒有錢的日子，彼此之間感情真摯，有說不完的話；眼下周圍的人滿腦子是錢，同學朋友找他，敘舊都是為了賺錢。我從他的信中讀到了寂寞和失落，卻不知如何寬慰他。

對錢看得很輕的小開身不由己淪落商界，命運真愛跟人開玩笑啊！之後，給他打過幾次電話，無人接聽，再後來成了空號，我的小開同仁消失在上海的滾滾紅塵裡。