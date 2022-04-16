我聽了咪咪媽媽的敘述，完全贊同，對付家暴男人，不能留後路。咪咪的媽媽說，知道租約沒到期，她願意付足；我說不必了，咪咪是好孩子，錯不在她。

咪咪的母親和我說完就道別，和女兒搭乘計程車往機場。次日，傑克來搬走自己的家當，僅是兩個行李箱，我責備他，他抱住頭坐著，一個勁地說對不起她，我說太遲了。

「中日戰爭」

租住我們這房子二樓最久的是一對日本 夫婦，姓松田，男的叫智久，女的叫亞希子，都是一九六○年出生。二○○八年，他們帶著上大學的一兒一女從夏威夷 遷來。亞希子頂下一個小餐館，專賣日本壽司，智久在一家貨運公司當管倉員兼司機，從他們的口音可推測出，在日本出生，少年以後移民，在夏威夷生活了近二十年。

住在車庫後小單位的是中國夫妻阿偉和阿隨，和我們相處很好。日本夫婦搬進來以後，頭一個月沒摩擦，但松田家的第二輛汽車從夏威夷運到後，矛盾來了。

兩家人爭的是停車位，這居民區車位素來緊張，我們這出租屋，屋前可停兩輛車。向來這房子的租客，住樓上的只有一輛車子，阿偉和阿隨夫妻有一輛車。阿隨在商業區的大廈當清潔工，傍晚駕車上班，半夜回來，那時段找車位最難，如果停在遠處，女子獨自深夜在街上走，自己和丈夫都不放心。但松田夫婦堅稱，他們應有兩個車位。

我把這個意見轉告阿偉夫婦，他們不肯，理由是先到先得。我說，街上的公共車位是要貫徹這條規矩的。但私人物業當別論，我出租的是房間，並不包括車位，也從來沒就停車位給過承諾。阿偉火了，直說，這不是「有錢大曬」? 我說，我明白你們的難處，不過，如果你是我，該怎麼解決？最後，他們勉強答應，但梁子已結下了。

鄰居的小糾紛被貼上「國家」的標記，意義就被放大。兩家合用的洗衣機壞了，誰出錢修理？樓上的腳步聲太響，樓下的人被吵醒；樓下的收音機午後聲音大一些，那個時間，開壽司館的亞希子在家睡覺，抱怨受干擾。這些過節，都被阿偉夫婦描寫為「中日戰爭」，向我告樓上的狀，激憤中搬出盧溝橋事變、淞滬抗戰、南京大屠殺。阿偉對我罵他們，不稱名字，叫「鬼子」。

每一次，我都得充當中間人，前去調解。松田一家租住的前七年，差不多都是這樣，小摩擦不斷，但沒大的麻煩。但最大的衝突終於爆發，智久在臨街高處安裝了一個攝像頭，對準通車庫的小門入口。阿偉夫婦找上我，一臉是民族仇恨，「他們有什麼資格監視我們？我們一家出出入入都被錄下，安什麼心？給鼻子上臉，這一次不拆掉，我們找律師控告」。

我把智久請去星巴克 喝咖啡，瞭解緣由。智久說，這事和樓下無關，起因是有人半夜遛狗，多次在門口留下狗屎，沒有清理，他以科技手段監控這一地段。我把阿偉夫婦的意見說了，智久說，門口是公共場所，如果不能安裝攝像頭，那麼街上安裝的怎麼辦？我認同此說，也作了折中調解：這樣好不好，你把錄影的截屏照片發幾張給我，以證明絕對沒拍到屋內，智久照辦了。

但阿偉不妥協，最初幾天出門，無論晴雨天都打傘，不讓拍到，後來乾脆用長竿把攝像頭的方向撥向另一方。事後智久調皮地告訴我，這攝像頭其實用來嚇唬遛狗的人，並沒接電源。

二○一五年春天，日本夫婦搬走了，基於多年的交情，我們在茶樓為他們餞別。他們已在日本橫濱的小鎮買下一家旅館，要回去當老闆，兒子在東京工作，嬌氣的女兒上大學時懷孕退學，在家當主婦。

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