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《老物件情懷》明星花露水

文、圖／劉家宜
明星花露水。
明星花露水。

疫情爆發以後，停止了所有社交活動，一切都在線上進行，因此我整個人都變得邋遢，從來不會駐足在梳妝台前修飾自己。日前心血來潮，拿塊抹布要整理塵封已久的梳妝台時，拿起這瓶當時特別指示先夫大街小巷搜尋、從台灣買回來的明星花露水，發覺整瓶香水早已經蒸發見底了，可是經過三十多年的歲月，花露水還散發著迷人的魅力。

我拿抹布擦拭瓶身後，連抹布上都散發著那股熟悉的香氣，使我驗證了瓶上的標籤：「越陳越香」，那種香氣是我去國已久，感覺與外國香水截然不同的香味，明星花露水帶出了許多我往日的回憶。

還記得女兒上幼稚園時，有一次我和一個同事約好聚會，她要帶兒子和我們一起去台北榮星花園踏青。在幫女兒換衣服出門之前，女兒竟然指著那瓶花露水，要我替她噴灑，還好我有一瓶嬌生嬰兒花露水替代，算是如了女兒的願；又有一次，同事聚餐，當吃完海鮮後，服務生端出的擦手毛巾上，就噴灑了花露水。

看著內容物已快蒸發殆盡的香水瓶，使我突發奇想，每次出國旅行時，在機場的免稅商店常常會購買各種不同品牌的香水，但是廠商為什麼沒發揮推廣國貨的精神，把這種老牌的花露水，上架到免稅商店去和國際香水一拚高下呢？到底花露水散發的是中國特有的百年獨特香味啊。

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