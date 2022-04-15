上世紀七○年代末八○年代初，中國許多中小城市，掀起了一股大興土木蓋樓房的熱潮，我所在的山東濰坊也不甘落後，搶先建起了一批「筒子樓」。所謂筒子樓，即是無廚無廁，不分單元，一戶一至兩間，每層十多戶人家連體成排，僅在兩端設有樓梯，每層設一、兩個蹲坑公廁。

筒子樓各戶自己在門前走道旁生爐子做飯，看起來高大齊正，住起來卻十分不便，筒子樓也因此被稱為「摞屋」。這種樓大都是工廠企業為職工所建，當時能住上這種樓的人家，已是心滿意足了。

機關單位大都是蓋單元樓，我們單位近三十名職工，因資金所限，無法一次滿足全部住樓要求，便先蓋了一座三層、兩單元，僅可以住十二戶的樓房。僧多粥少，只好先分給一部分的人住樓，另一部分暫住平房，等待下一次蓋樓。

分樓時有點按職務級別、論資排輩的意味，我有幸被安排在這十二戶之中。選樓層時，我的原則是住樓就要住高層，住高才能看遠，心曠神怡，絲毫沒有理會相聲演員說的「一樓髒，二樓美，三樓四樓長斷水，五樓六樓跑斷腿」的那套選樓指南。

我選定了三樓（即我們的最高層）西頭的一套八十多平米，兩臥、一廳、一廚、一廁（蹲坑）、兩晾台的房子，家人都非常滿意，很快就從平房搬到了樓上。親友前來「燒炕」（搬家的習俗），慶賀喬遷之喜，原濰坊市委的一名同事來我家看了後說道：「你們的房子太好了，我們的常委才能住上這樣的房子呀。」

在這套樓房裡，我們一住就是二十年，我深刻體驗到了我的選樓層原則是錯誤的。首先是那時的樓頂，幾乎沒有保溫層，即使有也非常薄，夏天太陽直曬，室內溫度升高；加上我住的是最西頭，常常熱到全家人汗流浹背。

再是自來水壓力不夠，三樓常常上不去水，經常滴滴答答，需用鍋碗瓢盆來接水；有時連滴答也沒有，就得下樓去院裡接自來水，然後再提到樓上洗菜、做飯、沖廁所。

根據住這套樓房二十年的深刻體驗，我總結出了無奈的「四最」：最高層、最西頭、夏天最暖和、冬天最涼快。