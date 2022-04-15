我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

脫口秀明星黃艾麗離婚 不只一家媒體烏龍「搞錯丈夫」

頭一回住樓房

秦博瑞

上世紀七○年代末八○年代初，中國許多中小城市，掀起了一股大興土木蓋樓房的熱潮，我所在的山東濰坊也不甘落後，搶先建起了一批「筒子樓」。所謂筒子樓，即是無廚無廁，不分單元，一戶一至兩間，每層十多戶人家連體成排，僅在兩端設有樓梯，每層設一、兩個蹲坑公廁。

筒子樓各戶自己在門前走道旁生爐子做飯，看起來高大齊正，住起來卻十分不便，筒子樓也因此被稱為「摞屋」。這種樓大都是工廠企業為職工所建，當時能住上這種樓的人家，已是心滿意足了。

機關單位大都是蓋單元樓，我們單位近三十名職工，因資金所限，無法一次滿足全部住樓要求，便先蓋了一座三層、兩單元，僅可以住十二戶的樓房。僧多粥少，只好先分給一部分的人住樓，另一部分暫住平房，等待下一次蓋樓。

分樓時有點按職務級別、論資排輩的意味，我有幸被安排在這十二戶之中。選樓層時，我的原則是住樓就要住高層，住高才能看遠，心曠神怡，絲毫沒有理會相聲演員說的「一樓髒，二樓美，三樓四樓長斷水，五樓六樓跑斷腿」的那套選樓指南。

我選定了三樓（即我們的最高層）西頭的一套八十多平米，兩臥、一廳、一廚、一廁（蹲坑）、兩晾台的房子，家人都非常滿意，很快就從平房搬到了樓上。親友前來「燒炕」（搬家的習俗），慶賀喬遷之喜，原濰坊市委的一名同事來我家看了後說道：「你們的房子太好了，我們的常委才能住上這樣的房子呀。」

在這套樓房裡，我們一住就是二十年，我深刻體驗到了我的選樓層原則是錯誤的。首先是那時的樓頂，幾乎沒有保溫層，即使有也非常薄，夏天太陽直曬，室內溫度升高；加上我住的是最西頭，常常熱到全家人汗流浹背。

再是自來水壓力不夠，三樓常常上不去水，經常滴滴答答，需用鍋碗瓢盆來接水；有時連滴答也沒有，就得下樓去院裡接自來水，然後再提到樓上洗菜、做飯、沖廁所。

根據住這套樓房二十年的深刻體驗，我總結出了無奈的「四最」：最高層、最西頭、夏天最暖和、冬天最涼快。

上一則

潑水節

下一則

光年

延伸閱讀

聖蓋博上谷水務局 提供4個節約用水技巧

聖蓋博上谷水務局 提供4個節約用水技巧
54歲張敏會金庸男星 打扮年輕但消瘦 網友擔心健康狀況

54歲張敏會金庸男星 打扮年輕但消瘦 網友擔心健康狀況
返老還童？岳雲鵬慶祝37歲生日 曬倒過來的自拍

返老還童？岳雲鵬慶祝37歲生日 曬倒過來的自拍
俄狂轟 屍體只能留在街頭 議員：馬立波宛若人間煉獄

俄狂轟 屍體只能留在街頭 議員：馬立波宛若人間煉獄

熱門新聞

朱全斌(右)和韓良露是朋友欣羨的神仙眷侶，擁有30年相伴共遊、視對方為人生知己的婚姻生活。（圖：朱全斌提供）

失去摯愛韓良露 朱全斌學習一個人好好活

2022-04-09 07:00

手機你在哪

2022-04-10 02:00
柏楊（左）和夫人張香華女士，1993年。（本報系資料照片）

無形和有形的戰爭

2022-04-09 02:02
朱自清100年前的1922年4月11日，散文《匆匆》在《時事新報·文學旬刊》首發。（取自維基=公有領域, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=436062）

100年前今天 朱自清寫下「匆匆」 100年後設文學獎

2022-04-11 19:51
陳俐蓉(左)由奶奶一手帶大，與哥哥陳彥霖、妹妹陳彥汝感情親密。(圖：楊淑姿提供)

19歲女兒驟逝 母親同意「器捐助人」讓愛重生

2022-04-12 07:00

情債

2022-04-10 18:02

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創