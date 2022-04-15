這又是不能打聽的禁忌，排除事故導致孩子夭亡，唯一的解釋就是：莎拉出借或出租子宮。別以為代孕是一手交人，一手收錢，乾淨俐落，莎拉惹上了麻煩，而我們是她產後一個月才知道的。但此前已感到她的行為越來越古怪，本來按租約，水電費她們自理，房東不必過問，更不負責埋單。但莎拉把電費和煤氣費帳單放在我家信箱，上一個月的開銷是二百八十元，這四口之家比普通人家的支出略高，原因是日夜開動暖氣機，但仍在合理範圍。

我給莎拉打電話，解釋說，這筆錢按租約是妳們負責的，莎拉卻指責我「憑空推高耗用數字，強迫她交巨額費用。」我對她說，讓妳們多交，對我有好處嗎？她無話可說。過幾天，她更加氣憤，聲言越來越感到帳單隱藏著巨大的陰謀，她要向市政府揭發。

她如此不可理喻，我選了上班時間打電話給林恩，了解莎拉的精神狀態。林恩說，她患了嚴重的產後抑鬱症，我說，豈止憂鬱，是精神錯亂，妳要小心，別讓她傷害孩子。

果然，莎拉鬧得更凶，去市政廳一側的聯邦巡迴法庭控告我，罪名比偽造電費帳單提高了幾倍：陷害。法警看出她神志不清，不讓她進去，她罵咧咧地回家。次日，她失蹤了，林恩接到薩林那斯市警方的通知，要她去領回莎拉。

原來昨天夜裡，莎拉開車到那裡，車子沒汽油，她連錢包也沒帶，沒法加油，就在加油站搗蛋。加油站的人報警，員警把她抓走，一查，沒帶駕照，把她留在警局內。第二天，林恩開車去把她接回，這一次林恩不敢大意，送莎拉去精神病院作評估，醫生的診斷是患精神分裂症，要住院。

林恩和莎拉這兩口子的「蜜月」不得不終止了，母親無力照顧子女，只好把監護權還給生父。林恩獨自住，別說房租，單觸景生情就難以承受。林恩給我打電話，說明苦衷，要搬走。

和林恩約好在屋內見面，我上樓看到林恩和莎拉的兩個孩子，並排坐在長沙發上，神情落寞。我對林恩說，清潔費什麼的都不收，算是捐給莎拉好了，妳要照顧好自己。這個向來表露「男子漢」派頭的女子，和孩子一起向我道謝，她送我下樓告別時，伏在我的肩膀上嗚嗚地哭了一陣，我臨走時抬頭，看到兩個孩子在窗前向我揮手。

咪咪和傑克

我和新租客見了面，談好細節以後回到家，對太太說：「這房子變成愛情公寓了。」

租房的是一對年輕的戀人咪咪和傑克。咪咪是越南裔女孩，家在波士頓 郊外，父母開超市，相當有錢，她是么女，有兩個哥哥。她今年二十二歲，在波士頓上了兩年大學，去年忽然對裝潢藝術產生興趣，遷來這裡上藝術大學，付高昂的學費學平面設計；小巧玲瓏，皮膚白皙，一笑就露出兩個小酒渦。

傑克是華裔，二十五歲上下，他父母和我們一樣，上世紀八○年代從廣東四邑移民。咪咪和傑克的英語都流利，傑克也許能說點家鄉話，但在咪咪面前，我用廣東話問他，他用英語回答，也許怕戀人譏笑他「土氣」。傑克告訴我，他也上藝術大學，專業是汽車設計，我馬上猜到，他把咪咪追到手，憑的是「地利」。

年輕真好，年輕人的愛情如此鮮豔熱烈，我和這一對，談的是庸俗的租約，心裡想的是初戀的甜美，咪咪緊緊靠著傑克坐著，挽著他的臂膀。租房子條件全由傑克說了算，支票 卻是咪咪開的，傑克對這一點似頗敏感，生怕我誤會他「吃軟飯」。咪咪把支票交給我時，傑克對咪咪說：「我明天才去開支票戶口，下月起，租金 由我交。」這話是說給我聽的。

第二天，傑克一大早打電話，說要來我家拿鑰匙。我說，昨天不是說好，下周你們才搬入嗎？他解釋，反正租下了，早一點更好。我不好明說：因為前租客莎拉有精神病，提防她偷偷打了備用鑰匙再來搗蛋，要換掉大門鐵閘的鎖；只說已和鎖匠約了時間，後天他才有空。傑克說，鎖匠可以隨時來嘛。我說，是啊，當夜趕來也行，只要出得起「加急」的雙倍工錢。他說，我出錢，你讓他今天來。我哈哈笑，這麼急呀？他低聲，不好意思地說「求求你」。

我說好，馬上照辦。年輕人離開父母的監督，獨立生活，和戀人第一次同居自然感到新鮮。小兩口搬入後，不再和我打交道，租金支票是郵寄來的，開票的還是咪咪，傑克「包付房租」的承諾沒兌現；也難怪，他也是靠父母支助加上向政府貸款上學的。傑克的父母在餐館打工，家境比不上咪咪。

租約為期一年，但和莎拉她們一樣半途而廢。入住七個月後的一天，我接到一個電話，是陌生女士打來的，自稱是咪咪的媽媽，剛從波士頓飛來，她沮喪地告訴我，咪咪不能在「你們的城市」待下去，要帶她回家。我問怎麼啦？原來，傑克愛喝酒，喝多了就打咪咪。咪咪從小嬌生慣養，哪裡受過欺負？挨了打就和傑克拚命，好幾次見血，咪咪被扯掉頭髮，傑克被咪咪抓破臉，好在都是小孩子脾氣，火氣消了又和好。

但最近一次，傑克下手重，咪咪的手被他用掃把柄打腫了，氣不過，拍了傷處的照片給媽媽看，向媽媽哭訴。媽媽心疼死了，第二天趕到。媽媽是明理人，知道家暴男人不會改，必須一刀兩斷。

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