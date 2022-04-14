八○年代末，我和妻子在矽谷 附近的濱海居民區買了一棟房子，住了十多年後，在別處買下另一棟，搬了家。前一棟是普通的單家庭住宅，地下一層原來是車庫，後進改建為一個小單位；樓上有三臥室、客廳、飯廳、書房、廚房及一個半浴室，至今二十年，房客換了幾組人馬，留下一些故事。

莎拉和林恩

二○○三年，租住了近一年的三個年輕白人女子忽然通知我要提前搬走，請我盡快過去處理。她們在客廳和我談判，都愁眉苦臉。原來，她們都受雇於矽谷的高科技公司，進入二十一世紀以來，美國風險投資界掀起辦高科技企業的狂潮，大量遊資湧入這一電腦業腹地；她們本來在猶太州都有不錯的工作，都被高於原薪酬一倍的條件挖角來。去年她們來看房子時，租賃市場大熱，進屋才瞄幾眼各個房間，悄悄討論一分鐘，就拍板付了訂金。

可惜泡沫破得快，公司關門，她們得走路，我體諒她們的難處，違約金也沒要。她們灰頭土臉地回老家去了。

房子空置兩周，我把「出租」的牌子掛在二樓窗口，一女子來電，約了時間看房子。我如約前往，眼前是兩個三十來歲的女子，一個叫莎拉，皮膚偏黑，身材偏瘦，顴骨高，礙於隱私權和反種族歧視法規，不敢細問，據外貌可推斷是中東血統。不過，這類移民後代，由於一代代下來的婚戀，族裔基因多重混雜，早已經失去母國意識，連她自己也說不清母國是哪裡，只知道「祖母是埃及人」。

另一個是標準的高加索種白人，名叫林恩，個子中等，短髮，耳畔的頭髮掠起，置於耳輪和頭部之間，使耳朵完全露出。舊金山市內「拉拉」圈內，扮男人的女子髮型多是這樣，這類人的另一「標配」是衣著，上身如果是夾克，裡面襯衫的領子必翻到外面，頗具英武之氣。

她們併坐在長沙發，緊緊依偎，手握著手，不但不隱諱同性戀的身分，也不怕我這個準房東為此而拒絕她們。事實如此，我打從心底對同性戀並不存好感或惡感，認為她們和我們一樣，是正常的普通人。

雖然網路經濟第一波泡沫還沒消散，但她們沒被波及，當場就說要租下，對我開出的租金 不還價，足見迫不及待。次日，她們再來和我簽租約，這一次，莎拉帶來兩個親骨肉，男孩湯姆十二歲，女孩碧姬八歲，都是一頭金髮、藍瞳，五官搭配勻稱，一派天真無邪，少見的漂亮，我不由得讚嘆。

孩子被異族人由衷地喜歡，莎拉也高興，她說，他們的爸爸是同一個白種人，我說，怪不得長得這麼像。林恩不搭話，一手摟著一個孩子，我心裡想，新科「爸爸」也滿盡職的。

林恩在芝加哥一所大學取得教育 學碩士學位，是這裡一所公校的「特殊教育教師」，年薪七萬五，算是中等收入，稅後每月五千多。莎拉沒有外出工作，「我有時寫點稿子，投給報社。」莎拉解釋。

租約手續辦好後，聊了一會兒，以莎拉提及的「寫稿」為話題，她說，她在加州大學柏克萊分校念過一年的創意寫作，因生孩子學分沒拿全。「哦，原來我們是同行。」我告訴她們，我也算「寫作者」，但是業餘的，且只用中文發表，不過美國作家的作品，從年輕時候就讀了。林恩不搭話，和兩個孩子玩得不亦樂乎。

我把鑰匙交給她們，為表示友好，提出她們可提前一周搬入，不加收租金，只要她們交電費、煤氣費和水費。次日，莎拉來電，說她們想將屋內重新粉刷一次，我說，上一次油漆是八年前，外觀還很好，並沒有剝落。她說不喜歡這顏色，我說，由妳們決定，我贊助三百元。我粗算，這筆錢可買七、八加侖中等品質的油漆，應該差不多了，但人工不包。以我的經驗，室內油漆自己來，只要一把短梯子，技術含量不高。

三天後，我把三百元拿給莎拉，順便進屋裡看，在客廳一站，呆住了，莎拉神態緊張地走動，搬動家具。六個油漆工（四白人兩黑人），穿一色的白帆布工作服，正在忙碌，我暗叫不得了。莎拉說，今天收尾，總共粉刷了三天，單工資就開出五、六千元。莎拉心疼地告訴我：「想不到要這麼久，人家還趕工呢，我的積蓄花光了。」

不必細查莎拉和林恩過去的情史，從直覺曉得，她們陷進情網不會超過一年，只有「新鮮」才會產生如此強烈的撞擊力。以油漆論，莎拉掏空腰包，就是為了打造溫馨的愛巢；而假小子林恩，在公立學校為人師表，衣著不算前衛，一般是中性打扮，牛仔褲加深色襯衣，但在家裡是十足的男子漢。這一對正在新婚的蜜月，她們的情感完全投入「讓愛人快樂」上，那獻身的果決是我每一次都強烈地感受到的。

莎拉住了半年後，腹部越來越鼓脹，誰都看得出，她懷孕了，兩個「拉拉」當然造不了人。是誰的呢？絕對問不得。我見到莎拉，她臉部以下刻意不看，怕讓她尷尬。

莎拉的產期到了，林恩把她送往醫院，三天以後，臉色蒼白的莎拉獨自回家，身邊並沒有嬰孩。

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