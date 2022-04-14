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英語班的兩名老師

葉元凱

二○○一年我到加拿大探親，兒子家附近社區有針對新移民的英語學習班，我高興地報名入學，老師瓦列莉看我白髮蒼蒼，對我很友善；但過幾天通知我，不能接受我入學，因為學習班只為移民服務。此前我見到各處都有義工，於是我自願當學習班義工，老師認為當義工沒什麼先決條件，立即表示同意。

從此我天天早到幾分鐘，整理教室，擺放教具，老師寫滿白板，我就幫忙擦乾淨，外出活動時幫老師安排學生；我也坐在一旁聽老師講解，天天有進步，大家對我的工作都表示滿意。    

到了年底，我探親期滿準備回國，老師為我安排送別Party，來自世界各地的學員各展廚藝，大家一邊品嘗一邊留影和表演，皆大歡喜。我回到中國繼續和大家保持聯繫，過了幾年我移民加拿大，再去看望瓦列莉老師，也見到幾個同學，隨後正式參加英語學習班，老師是唐娜，我和她談起瓦列莉，才知道她們是好友。

唐娜老師為幫助大家了解加拿大，安排多種活動。她帶我們去農莊看楓糖節盛況，了解楓糖產出、提煉過程，品嘗楓糖餅；老師又安排去看尼加拉大瀑布，渡船在瀑布邊停了幾分鐘，瀑布濺落岩石飛起的水珠像暴雨般落在我身上，留下終生難忘的記憶；老師又帶我們去參觀多倫多附近的日資汽車裝配廠，我第一次看到全自動化的生產過程。

學習班裡年輕人居多，都希望以後在本地找到工作，老師就安排去參觀勞動服務中心。那是一個為新移民培訓專業技能的機構，裡面有十來個車間，學習修理電視機和收音機、裝配自行車、縫紉、繡花、裁剪、烹飪等各方面技能；學習班裡也有一些像我這樣的老人，老師就帶我們參觀一所較高級的老人公寓，設施完善，當然費用貴了許多。

到了多元文化節，老師發動學生展出各自祖國的文化特色，中國學生就展示中國地圖、旗袍、春節的對聯、紅燈籠等。恰好那時正逢我與妻子的金婚紀念，我就展示自己保存了50年的結婚證，引起學員們極大興趣，唐娜老師還在班上為我們夫婦獻花，全班攝影留念。在我們的記憶中，那是這輩子最隆重的婚禮紀念活動。

我在學習班由3級學到7級畢業，加深對加拿大的了解，也打下英語聽說讀寫的初步基礎，感謝唐娜老師的多年耐心教導。前些年曾去看望過老師，她把我們介紹給她當時任教的學生，學生們歡迎我們談談自己的學習體驗。

不久前，我寫了一篇回憶初到加拿大參加學習班的短文，發給兩位老師看看，她們很快熱情回信，發來幾十張近況的照片；她們都住在斯特拉特福，那是以莎士比亞老家命名的美麗城市。兩個老師都退休了，常在一起漫步回憶過往的歲月，對我這十來年前的學生仍然熱情如故；我這個九十歲的老學生也和以前一樣，向兩個老師討教和學習。  

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