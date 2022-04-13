「嘎吱嘎吱。」今年春天，下了幾場大雪。我和王麗蘭行走在夜晚的雪地，四周雪光明亮，如同白晝。她又打開手機 相冊，指著那個跳舞的女人說：「你看，我的老師在年會上演出，台下幾百人都站起來為她鼓掌喝彩。」

視頻裡，一個看起來四十來歲的女人，充滿活力地在舞台上跳著激情四溢的曳步舞，加上閃爍的燈光，的確很有感染力。王麗蘭說：「我老師五十二歲了，她總是那麼有精神，活潑愛笑，又顯得年輕。」王麗蘭不只一次跟我提起過她的舞蹈老師汪姐，說起時，她臉上充滿了自豪與喜悅。

我認識王麗蘭是今年初去菜市場買菜，看見平時冷清的攤位來了一個新面孔擺攤，後來才知她叫王麗蘭，我就在她那兒買了些蔬菜 。她是個三十來歲的女人，喜歡戴一幅白手套，手套外面還套著薄薄的一次性塑料手套。去她攤位買菜的人也不少，究其原因是她真誠熱情，誠心賣菜，她的青菜新鮮嫩綠，因為比別人的多剝了一片菜葉；同樣的番茄、胡蘿蔔和辣椒，她比別人便宜一毛。她說不是跟別人進行惡性競爭，位置好的攤位租金 高，蔬菜價格貴點理所當然。下午沒什麼顧客，王麗蘭就在小小的攤位前，照著手機視頻學舞蹈的慢動作。下班後，她再去附近的廣場，跟汪姐一起跳曳步舞。

一來二去，知道王麗蘭的老公在去年一次事故中不幸去世了，那段時間，她的精神幾乎崩潰，生活瞬間跌到底谷。後來她認識了汪姐這個「會跳舞的女人」，汪姐天天拉著她去跳舞，使她慢慢走出了陰影。今年初，汪姐幫王麗蘭租了一個攤位賣菜，王麗蘭每天清晨四時多就起來，騎三輪車進菜，對一個女人來說是很不容易的。忙是忙，可是王麗蘭臉上有了笑容，我買些菜時，她總要多送我一把蔥蒜，有時候還送幾個紅辣椒。

在推讓過程中，我發現她左手缺了兩根手指，才明白她為什麼總是戴著手套，她是不想引起別人的不適。其實，許多人的生活比我們能看見的都要艱難得多，我能感覺到，那個會跳舞的汪姐是個好人，是她給了王麗蘭一些生活的精神和勇氣。

冬天無疑是冷的，可是下雪總是讓我們感到一絲絲的溫暖，因為每一片雪花，都受到過太陽的感染，有溫暖的印記，會反射陽光。我不認識汪姐，也沒有見過她，現在聽著王麗蘭「嘎吱嘎吱」玩雪的腳步聲，我像是看見了汪姐那輕盈又激動人心的曳步舞姿。