《老物件情懷》教師聘書

作者保留的聘書。

看到這些隨外子飄洋過海來的聘書，我不禁又走入時光隧道，想當年外子奉調紐約開荒，幾經考慮，我決定辭掉教職，連袂來美，一路伴隨。

原本的打算是，在美安定後先去拿個電腦補習班的證書，再設法找個輸入資料的工作，貼補家用。怎麼也沒想到，隨著上世紀八○年代末期，中國大量來美依親的新移民湧入，我竟有機會在紐約重執教鞭。因為這些不懂英文的高中生，坐在各學科教室彷彿鴨子聽雷，ESL老師就算做點簡單的科學實驗，也只有小學水平，根本無法應付紐約州 各科學識能力測驗的深度，所以教育局 特准沒有綠卡 身分的外國人執教。憑著校長一封推薦信，我報考教師執照，於是順利成為中英雙語教師。

登堂入室以後，掌管人事的祕書告知，教育局對員工過去的教齡，最多給予三年年資，外子乃趁返台探親之便，把我在台灣十四年半的聘書全部帶來，以為只要像很多台灣的證件，翻譯成英文再進行公證即可。實際上教育局為了徵信，把當事人的相關表格直接航空郵寄到原工作單位，經他們填妥後寄回，才核准認可。

記得我大學畢業回到家鄉，同時拿到三個學校的聘書，我做出選擇後，必須把另兩張聘書退回，以便校方另請高明；這次我拿到紐約臨時教師執照後，經過面試，有五個學校有意任用，卻沒有一個給我聘書，連寫推薦信讓我可以報考教師執照的學校，到開學在即都不見一紙聘書，害得我整個暑假忐忑不安，生怕別人變卦。開學前一天，我實在按捺不住，專程跑到學校查問究竟，系主任說，教育局從不給聘書，這樣看來，他們還真是人言為「信」呢。