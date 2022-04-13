春滿表哥差一點成了我的「大姊夫」，是真是假？從時間推算，我若非襁褓中就是未出生，這件事只有僅存的當事人說了算。

我的大姨媽沒生小孩，春滿表哥是她從好友那兒收養來的，本名叫春來，只是長輩們慣常「春滿」、「春滿」的叫喚，倒讓我們這些小輩對他那文件上的名字覺得陌生。

大姨丈多年的中醫職涯，累積豐厚家底，在我懵懂的童年，左鄰右舍同樣拮据過日子，鄰村的大姨丈一家可是多數人羨慕的對象；春滿表哥順風順水的成長，定是必然。

根據大姊描述，春滿表哥長大後被送到日本 留學，大姨媽有意讓他學成之後和大姊結婚，厚實的家產不至於落入外人手中。但老天爺並非盡如人意，有一次春滿表哥從日本回來度假時生病了，大姨丈對這唯一的孩子不敢親自醫治，把春滿表哥託給自己信賴的同業。

沒想到卻出了差錯，表哥從此發音不清、語意含混，不只學業中斷，這門親事也被擱置了，這就是春滿表哥沒能變成我的「大姊夫」的來龍去脈。當時的陳年舊事往往是他們那一輩人的回憶，於我，僅是聽聞。

春滿表哥和我年齡懸殊，在腦海裡倒帶回想，從沒有和他交談的過往，但他的身影卻如此熟悉。

我上小學的時候，春滿表哥已結婚，在幾個同父異母的手足中分到一座莊園，我把那座莊園叫「荔園」。到荔園要經過一條大溝渠上的水泥橋，一棟五間房前是處處綠植的大庭，繞到後院，遍布的荔枝樹才是我的最愛，落葉層層覆層層，隨著腳步沙沙作響，蓊鬱的樹叢，更是個祕密天地。

我住的村子，是縱貫鐵路的終點，既是轉往東部的交通樞紐，更是鄉里的文教中心。春滿表哥常揹著相機，騎著腳踏車到處採訪，趁便捎來大姨媽精心準備的好東西，有時候是美味的糕餅，有時是剛剪下的新鮮荔枝，更多時候只是一袋米，這對當年食指浩繁的父母助益頗大。大姨媽對母親的照護，全在表哥來回往返中表露無遺。

春滿表哥雖然話不多，他的表達我多半沒聽明白，父親和他倒是溝通無礙，再不然，還有紙和筆助陣。不過，有一次真的出了差錯。

我家也有個庭院，父親在S形的走道兩側種韭蘭鑲邊，球莖的植物幾年後便冒出一堆，父親疏整後的韭蘭被春滿表哥要了回去，父親以為表哥要美化他家的庭園，表哥卻以為那是韭菜，誰也沒多問多說；回家後，不明就裡的表嫂拿去準備下麵條，幸而大姨媽發現得早，沒鬧出人命，這深刻的記憶，直到現在我都沒忘。

我們兩家雖離得遠，有一陣子倒是天天上門報到。那一年，我終於脫離補習的桎梏，考上台灣南部的省立女子初級中學，好成績令父母放下心中高懸著的大石頭，正巧大姨媽家新購電視機，託表哥帶話，邀我們上門一起觀賞。

當年，很多閩南語節目都排在晚間播放，加上交通不便，爸媽拿我這唯一在家的孩子沒轍，乾脆叫我騎腳踏車跟在後頭。那時候的省道除了公路局的車輛奔馳，就只剩腳踏車來來往往，我氣喘吁吁地緊跟著，好不容易來到大姨媽家坐定，表哥早就泡了茶、備好點心。記得看的是一齣歌仔戲，播放時段在晚上八、九時，看完後夜已深，表嫂招待我們吃了生平第一次品嘗的雞絲麵，那味道真好，至今餘味猶存。

夜色下並非萬籟俱寂，草叢裡蟲聲唧唧，溝渠裡蛙鳴嘓嘓，彷彿一曲大合奏；公路兩側椰影婆娑，葉片如一把大扇；頭頂上天穹清明、星子閃爍；遠方的山脈朦朧模糊、若隱若現；我緊隨著父親的坐騎，盯著後座母親的背影，有如吞下一顆定心丸，竟然不知害怕，回到家倒頭就睡，一覺到天亮。

歌仔戲也像連續劇一樣，總在高潮迭起時戛然而止，明擺著欲知下回，敬請期待。到了下次播放時，母親總是魂不守舍，殷殷期待爸爸趕快下班，好奔向表哥家。

後來，劇團如雨後春筍，輪番上陣，我們也從一周兩三天演變成天天報到。這瘋狂的行徑，直到我上初中住校，電視機進了家門才停擺。回望童年，我的追劇人生起始於表哥家。

那年的暑假有如困鳥飛出牢籠，逍遙又自在，我的腦子裡塞滿了孟麗君、狸貓換太子、薛丁山和樊梨花等各種民間通俗流傳，對於楊麗花、柳青、許秀年、小鳳仙等六○年代中期的知名演員如數家珍。那些天天到春滿表哥家報到的日子，連結了我和歌仔戲的短暫情緣。

結婚、工作、移民 ，我像一個氣球飄離家鄉，飄過太平洋，飄向我選擇的人生道路。大姨媽走了，父母親離世了，春滿表哥何時告別塵俗？我竟然一無所知。

十幾年前回鄉，陪大姊一同探視表嫂，莊園產權已易主，五間房依舊在，事事物物皆沾染歲月風霜和世間滄桑。用莊園借貸來的金額，是否足夠讓春滿表哥安度晚年？而我竟沒能回饋，成了此生永遠的遺憾。

最近，大姊總是叨叨念念，族人、朋友陸續凋零，下次再回鄉，已沒有任何人可探視。親人已邈，故園安在？這話，叫人神傷。往事並非如煙，始終在我心底。