《老物件情懷》空小通訊錄

屏東空軍小學的通訊錄。

搬家清理雜物時，無意間發現這本外子的小學通訊錄，可惜出版時我們已經來美，所以找不到他的名字；熱心出資印刷的同學是後來考進國防醫學 院行醫的校友，為人慷慨。

當我仔細尋找外子的名字時，赫然發現演藝圈名人鄧育昆和劉雪華夫婦在列，聽外子說，鄧育昆的編劇才華從小就嶄露頭角，他下筆如有神，連篇累牘的武俠小說 手稿不僅在同學間熱傳，連老師都愛看。

空小的班級名稱，用「忠孝仁愛信義和平」，八德用完，就用四維「禮義廉恥」，而不是數字；記得我五年級剛轉去時，欣見他們供應營養早餐、牛奶 和發得蓬鬆碩大的白饅頭，伴著同學分享的辣豆瓣醬，吃得不亦辣乎。

我也喜歡每天全校師生共聚的朝夕會，因為唱的上下學歌曲都很好聽，學校總愛找面貌姣好的女生當指揮；男生喜歡給女生取外號，臉孔俏、發育早、體態豐盈的叫「大妖」，燕瘦的則叫「小妖」。

記得讀六年級時，班上有個比我們稍長一歲的女同學，父母在短短半年內先後病故，下面還有三個弟妹嗷嗷待哺，在隊上長官安排下，把她許配給一個流亡學生出身的年輕芝麻官。雙方講好小學畢業後立刻成婚，本就多愁善感的她，因此更加抑鬱寡歡。有個同學因為家裡食指浩繁，也是小學畢業就許配給父執輩的兒子，雖然仍住娘家，但婆家負責供應她的生活費和學雜費，講好讀完高中才成婚。好在聽說這兩個同學，婚姻都很美滿。

當時年紀小，儘管都曾躊躇滿志，後來境遇卻大不同。以前看過桃樂絲黛演過一個母親，面對女兒問：「我長大會有錢還是貧窮？幸福還是不幸？」她回答：「不論妳將來會如何，是福是禍都躲不過，何必杞人憂天？」真是一語道破箇中道理。