六十年前的北京 ，雞蛋 是緊俏商品，在那食物匱乏的時代，一人能吃上一顆雞蛋的日子，只能是生日或特殊場合。當時各種票證滿天飛，買什麼都要票，雞蛋定量是每戶每月一斤，大概十二顆雞蛋。食品店裡有「照蛋器」，就是一個木箱子上邊有十二個比雞蛋稍小的洞，箱子裡有燈泡，售貨員把雞蛋放在洞洞裡，通過燈光的照射看雞蛋的透光度，判斷雞蛋是否新鮮和有沒有散黃。

那時雞蛋九毛錢一斤，裝在有稻草的大木頭箱裡，在運輸到食品店的過程中，總會有磕破的蛋，北京人叫做「擱窩蛋」，六毛錢一斤，並且不需票證。母親買菜時有時候很幸運買到幾顆甚至十幾顆破殼的雞蛋，可能還要自己帶碗去裝雞蛋。

家裡沒有冰箱，母親把破殼的雞蛋煎荷包蛋給我和弟弟吃，晚飯還有蔥花炒雞蛋，吃得可高興了。我和弟弟當時就在想，什麼時候能讓我們隨便吃雞蛋，我們就滿足了，母親常常告訴我們：「存在決定意識」，小時候的生活條件決定了我們所期待的就是雞蛋可以任意吃。

保母尉大媽為了滿足我們兄弟倆的胃口，把兩顆雞蛋加水、麵粉及蔥花，並以大火炒熟，兩顆雞蛋變成五顆雞蛋的分量，在有限的條件下，發揮她的創造力來滿足我們。尉大媽還給我們做蒸蛋羹，因為雞蛋加水太多，蒸熟以後，基本上是清湯裡面漂著蛋花，但還是有雞蛋的香味，我們總是喝光光。

一九七二年我在農村插隊知青的時候，春節前村裡分紅，一年的收入分得二十八元六毛七分錢。在回城裡過節的路上我到鎮上趕集，買了一扇豬排骨、一隻活雞和一袋花生，帶著這些城裡買不到的土特產，風風光光的回家過年。活雞養起來準備年三十再殺，讓家人驚奇的是，第二天這隻雞下了一顆蛋，一連幾天雞每天都下蛋，我們十分高興。但為了過年，只好忍痛把雞殺了，開膛後發現一串從大到小的未成熟雞蛋，後悔不已。

七○年代北京實行糧票制，麵票用來買麵粉，糧票用來買大米、豆類等，油票用來買食用油。農民常把家裡養的雞所生的蛋拿到城裡換糧票，一般是五斤糧票換一斤雞蛋；雞蛋要是大一點，就要一斤糧票換兩顆蛋。那時候家裡也有冰箱了，雞蛋漸漸多了起來，可以隨意吃蛋了。

和女友訂婚後，我在郊區醫院工作，未婚妻在市裡大學教書，有一次我下夜班後去郊區的集市買了三斤雞蛋給她；她沒吃完就放兩個月暑假，宿舍裡沒有冰箱，雞蛋就擺在床底下。暑假後我到學校和她見面，在食堂買了晚飯後回宿舍，準備炒個雞蛋加菜，敲開雞蛋後，一股惡臭撲鼻而來，雞蛋已是灰黑色；馬上把剩餘的蛋扔到垃圾箱，雞蛋在垃圾箱裡互相碰撞，發出類似爆炸的聲音，怪嚇人的。

三十多年前我到洛杉磯後，超市的雞蛋新鮮可口，再也不用擔心需要憑票證購買了。但問題又來了，據說蛋黃含有豐富的營養，膽固醇頗高，每天只適合吃一顆雞蛋。女兒當時八歲，養了兩隻貓，我們吃雞蛋時只吃一個蛋黃，剩下的蛋黃就放在貓食盆裡，貓咪們可愛吃了。女兒看到後就問我：「你們為什麼不吃蛋黃？」我回答說：「因為蛋黃膽固醇高，吃多了容易得心臟病 」，女兒說：「那我的貓咪也不能吃蛋黃，我不想讓牠們得心臟病」，我無言以對。