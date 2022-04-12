隨後老三和本村一個被休的女人結婚，女人拖了一個油瓶，男孩的生父是朱氏後大門的族人，輩分很低，和我的父輩是同一個輩分，也因此有很多族人反對他們的結合。但也沒人能夠勸阻老三，反而是老三到鎮裡的派出所戶籍處把自己的名字改了，改成和我爺爺同輩分的名字。

由於二次土改期間，老三名下的土地也被集體收回了，他又不願意參加村裡的集體勞動，生活非常窘迫。於是他在村口擺了一個水果攤，由於他的輩分很高，來往的人幾乎都是吳村的居民，都是他的後輩，於是他在水果攤上只管低頭看秤，按重算錢，從來不抬頭看人，即使是稱他太爺爺的小孩來買水果，他也一樣收錢。

那個年代，政府還不允許此類商業經營模式，生產物資及生活用品都是由國家供銷社統一經營，農民只允許出售自家種植的農產品，且由國家統一收購；而老三的水果都是從別處收購來的，然後零售賺點差價，這個也是不允許的。有一天工商所的幾個臨時工來驅趕他，見他根本不理睬，惱怒之下，就踢了他的水果攤，還折斷他的秤；出人意料的是，老三一語不發地抄起扁擔，劈頭蓋臉將那幾個人打得抱頭鼠竄，這還不算完，當天他就躺在工商所門口，聲稱不賠他那桿秤就絕不起來。我們老家流行一句順口溜：「橫的怕愣的，愣的怕不要命的。」老三的架勢就屬於不要命的那種，最終工商所無奈地賠了老三桿秤，而老三繼續擺水果攤，再也沒人敢惹他了。

後來，縣裡武裝部的人來我們鎮裡尋訪一個從韓戰戰場下來的退伍軍人，鎮裡的幹部都是新政府安排的人，他們在派出所翻遍了所有戶籍名冊，也沒找到那個人名。直到有一天老三的拖油瓶兒子在學校裡掏出了兩枚軍功章玩耍，被老師發現後上報給了鎮裡，鎮裡的領導才知道他們一直尋訪的退伍軍人就是「醉人老三」。

從此老三的大門上就多了一塊「光榮之家」的牌子，逢年過節都會有縣裡和鎮裡的工作人員送來米麵油之類的慰問品，自此吳村乃至整個鎮裡都流傳著各種關於老三的英雄事跡。據說在韓戰中一次不知名戰役裡，他所在的連隊全軍覆沒，僅他一人生還，那時他只擔任排長，回到國內後，被部隊嘉獎為「戰鬥英雄」等稱號，授予各種勳章並計畫提拔他為連長，但他果斷拒絕並堅持要求退伍。有人當面詢問詳情，他總是冷冷地不置可否，甚至是縣廣播站和報紙採訪他的時候，他要麼躲著不見，要麼就一語不發。

從此更沒人敢動老三的水果攤了，他甚至直接把水果攤擺在鎮政府門口，每到傍晚，鎮政府都會派人把他賣剩的水果全部買走，而且還遠高於白天的價格，他也毫不客氣地接受了。甚至如果哪天傍晚鎮政府沒有來買他的水果，他就會一股腦兒地把剩下的水果倒在傳達室門口，等到第二天，傳達室就會把水果錢給他。

文革開始後不久，我的爺爺因反革命罪服刑期滿回到了吳村，但每天必須到大隊部早請示晚匯報。隨著批鬥大會燒遍全國，爺爺又成為了被批鬥的對象，不但每天要認罪，還要掛牌子遊街，也因此波及到了我的父輩，我的幾個姑姑和叔叔也要每天陪著爺爺認罪挨批鬥。

終於有一天，我奶奶和我大姑商量，勸我爺爺與其這樣窩囊活著，還不如一死了之，爺爺竟然也同意了。正在大姑四處找農藥時，馬園的馬三奶奶不知怎麼知道了這個消息，讓她的兒子悄悄通知了老三，老三到場領走了爺爺，同時把奶奶和大姑痛罵了一頓，並揚言誰敢到黃土嶺找我爺爺，他就打斷誰的腿，於是爺爺又逃過了一劫。

關於醉人老三的故事還有很多，而且頗具傳奇色彩，比如在破四舊期間，鎮裡的紅衛兵要把黃土嶺的朱家祖墳鏟平，強迫恢復成可耕地。朱氏家族沒人敢出來反對，只有老三拎著一壺酒和一把鐵鍬在那裡守了三天三夜，最終寡不敵眾，墳地還是被鏟平了。

隨後他就參加了鎮裡的武鬥隊，那時的武鬥隊分兩派，八一八和大聯合；因為他有「老連長」的稱謂，兩派人馬都曾經邀請他參與，但都被他拒絕。這次他選擇參加一方，是因為另一方的頭目就是領頭鏟平朱氏祖墳的人，據說在他的帶領下，一夜之間就把另一方武鬥隊趕到了四十公里外的馬陵山裡，而且對方的那個頭目也就此失蹤了。

➤➤➤地契與醉人老三（下）