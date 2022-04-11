地契與醉人老三（上）

朱氏傳說之外：地契

我的母親不識字，連自己的名字都不認識，更不會寫，但是她的記憶力出奇的好，給我講述的朱氏家族故事也最多。

其中最讓我感覺意外的是，在她之前，所有的朱氏兒媳都必須識字，她還給我講述許多例子，比如我奶奶裹著小腳，早飯前就一直捧著一張報紙，具體是什麼報紙，母親也說不清楚，總之可以確定我奶奶是識字的。而當時在我們那個偏僻的小村，想買到報紙都成問題。

後來父親在修訂家譜時，從吳村搜集了很多張地契，大多為清末民初的土地交易紀錄，其中記載最多的是朱氏後大門不斷地把名下土地賣出，賣出的原因大多是為抵賭債。而買進這些土地的則是前大門的朱氏子弟，這些地契大多出自我的曾祖母—高本藍之手，字體頗為娟秀工整。

我的父親出生在上世紀四○年代，他的記憶裡，後大門幾乎賣光了所有名下的土地，有的流落他鄉乞討度日，有的落草為寇，幹起了「馬子（強盜）」的營生。然而這一門人在四○年代後期，堂而皇之地回到吳村，掀起了轟轟烈烈「鬧革命、分田地」的共產主義運動，把他們當年因為抵押賭債而失去的田地都搶了回去，當然，曾經的地契被他們當作一張廢紙。

當時時局動蕩，國共兩黨的軍隊在魯南蘇北地區展開了拉鋸戰，吳村的土改運動沒多久，國民黨 一個團的軍隊又占領了這個地區；而團長高本章就是我曾祖母高本藍的親弟弟，我們家被分掉的土地又回到了我們的手裡。

曾祖母當時做了一個決定，就是同意朱氏後大門那些人家，可以按照當年出賣土地價格的一半，甚至是更低的價格，贖回那些土地，而我們家最終只保留了八畝地。據說即使這樣，那些土地所得的銀錢也裝滿了四個一米多高的瓷壇子，俗稱「金剛腿子」。

共產黨軍隊向北撤退時，時任吳村村支書的老木，是我爺爺的拜把子兄弟，臨走的時候拜託我爺爺替他保管一些文件。隨後高本章的國民黨軍隊來了，我爺爺就成了吳村最後一任保長，也成了我們家族在一九四九年後揮之不去的噩夢，並延續至今。

中共 建政以後，開始清算各村保長的罪行，並開始劃分各類階級成分；我們這個管理區下轄二十六個自然村，另外二十五個村的保長，因名下或多或少擁有部分田地或不動產，在反革命的罪行上又加了富農或地主的壞成分，都被執行了槍決。

我爺爺和二爺爺兩家只有八畝地，根本不夠地主成分的標準，於是只劃成了反革命，從而得以保全性命。

同時朱氏後大門有兩戶人家被劃成了地主，因為他們分別擁有八十畝地及一百三十畝地，他們當時申辯說這些土地都是從前大門我曾祖母那裡買的，還檢舉我曾祖母賣地獲得了四個金剛腿子的銀錢，應該劃成富農。然而工作組的人翻遍曾祖母家的每個角落，也沒有找到那批銀錢，其實曾祖母家已經被工作隊占據成為了大隊部，最後還改建成了吳村小學，我和兩個哥哥的小學就是在那裡度過的。

關於那四個「金剛腿子」銀錢的去向，我曾經問過父母，父親堅稱那是子虛烏有的事，母親則說曾聽曾祖母提過，但銀錢的最終去向不得而知。

後大門那個擁有一百三十畝地的朱氏族人，據說生活一度非常奢侈，具體表現是吃水餃時，只吃肉不吃皮，或者剛煮熟的餃子 ，必須放涼了，然後用油煎一遍才吃。一九四九年後，他被劃成地主，土地被沒收，還經常被批鬥和遊街；由於饑餓，經常去生產隊的菜田裡偷地瓜、茄子等充饑，有一次被工宣隊的人抓住並打斷了一條腿，然後被關在生產隊的豬圈裡，最後活生生餓死了，據說死的時候嘴裡塞滿了豬糞。

朱氏傳說之外：「醉人老三」

四○年代末期，國民政府在大陸的統治大勢已去，高本章的軍隊也迅速撤離了魯南地區，走的時候還帶走了村裡數十位年青人，其中包括朱氏西大門的「醉人老三」。

隨著時間的蔓延及朱氏族人人口的增長，西大門所居住的黃土嶺逐漸成了朱氏家族的祖墳地。西大門的朱氏族人人丁一直不是很興旺，因為他們有一個特殊的傳統，就是在族人中，除了排行老三的男丁成年後可以留在本地，其他男丁都要外出學習經商，其中絕大多數最終定居於外地，雖時有音信傳來，但很少回家；至於具體定居於何處，一直是個祕密，直到父親開始修訂家譜時，這個祕密才得以解開。

「醉人老三」當時只有二十來歲，但在朱氏家族的輩分卻很高，我爺爺還要稱他為三爺爺；他的兩個哥哥按照傳統，幾年前就去外地經商了，由於當時戰亂頻仍，幾度傳聞他們可能已經客死他鄉了，這些消息每每讓老三鬱鬱寡歡，並慢慢染上了酒癮，成了一個醉鬼。他雖饞酒，但從不亂來，且輩分又高，所以吳村族人沒人喊他醉鬼，最後得了一個「醉人老三」的稱號。

「醉人老三」跟隨高本章的部隊走後，就杳無音信了，直到一九五三年年底，他又回到了吳村，依然居住在黃土嶺上，對於過去幾年的經歷絕口不提。

➤➤➤地契與醉人老三（下）