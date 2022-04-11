教書過程中，在點評學生作文「我最喜歡的玩具」時，學生突然隔著屏幕問我：「老師，你小時候最喜歡的玩具是什麼？」我一下子被問住了，搜刮腸肚半天也想不起來小時候有過什麼玩具。看到一個個豎著耳朵等我回答的臉孔，只好老實告訴他們，我小時候沒有玩過什麼玩具。

「Really？」（真的嗎？）學生一臉懷疑。「當然是真的。」我說，心想我們小時候哪有你們現在這麼幸福，玩具多到玩不過來。我們小時候能天天吃飽肚子，過年穿上一件新衣服就很高興了，哪敢奢望玩具。

下課後，學生的問話仍然讓我意猶未盡，仔細想了想，我們那個年代，雖然沒有像現在學生們在作文裡寫的機器狗、遙控汽車 、泰迪熊、跳跳虎、西洋棋等貴重玩具，但不要錢的土製玩具還是有的，儘管登不上大雅之堂，也攀不上「玩具」這個檔次的稱呼，卻給貧困匱乏的童年帶來很多快樂。

細數我小時候玩過的「玩具」，首先想到龍眼核。我們把人家吃完龍眼吐出來的核（龍眼籽），撿起來洗乾淨，讓原本黏糊糊、髒兮兮的龍眼核變得黑呼呼、圓溜溜，把它們收集在一起，就是一種可以玩得忘乎所以的玩具。

通常的玩法是找一個（或兩個）小伙伴，在桌子或平地上，講好每人出相同數目的龍眼核，集中放在一起，然後以石頭剪刀布決定誰先玩。贏的人，抓起桌上那一把龍眼核，輕輕往桌上一丟，龍眼核就滾著散開，然後相中其中最靠近的一對龍眼核，用食指或中指彈其中一個（類似於打台球），如果這個龍眼核彈 中了另一個，那個龍眼核就歸他了；如果沒彈中，就換對手，最後看誰得到的龍眼核多，誰就是贏家。那時候能吃得起龍眼的人不多，要撿龍眼核並不容易，所以我們都把龍眼核當寶貝一樣仔細地收藏著。

能當玩具的還有橡皮筋，每人出一條橡皮筋，把它們打結纏得緊緊的，然後也是石頭剪刀布決定順序，每個人輪流用一個手指頭擠一下打結的地方，誰最後擠開那個結，把纏在一起的橡皮筋分開了，誰就是贏家。

還有一種叫「走圈螺」的下棋遊戲，也是我們經常玩的，一般都是在地上畫格子，撿些小石頭或瓦礫當棋子，玩的時候只能兩個人對弈，以一方吃光另一方的棋子為勝出。「走圈螺」應該屬於益智棋類，我們常常在課間休息的時候玩，周圍總會圍了一圈同學看熱鬧，或七嘴八舌出主意，或扼腕嘆息叫喊的都有，有時候老師也會跟著看得津津有味，忘了吹哨子喊上課。這些不需要花錢的「玩具」，為童年留下許多難忘的回憶。