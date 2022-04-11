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《老物件情懷》沒送出的禮物

文、圖／汪敏華
骨瓷茶杯。
骨瓷茶杯。

有生以來，送人的禮物從未被拒絕過。兒子從讀幼兒園到上大學，每逢教師節，我們都會為老師送上禮物。由於家長們的推波助瀾，禮物從掛曆、水果提籃、鮮花，一路提升到禮金為二百至一千元。

二○○六年九月，兒子被馬薩諸塞州一所大學錄取，碩博連讀。做博士論文期間需實習，博導克魯茲教授熱情地對兒子說：「我有學生在英特爾公司工作，你去那兒如何？」兒子高興得連連點頭，半年實習後，兒子以出色表現被公司留用，並通過招聘程序。

我和先生來美探親，商量該送給老師什麼？想來想去，決定送一套骨瓷茶具。這套茶具是我一九八六年在徵文賽中獲得的獎品，骨瓷產於唐山，瓷質細膩通透，質地潔白華貴，我們一直捨不得用，正好用來送禮。

當兒子將茶具及茶葉交給克魯茲時，他在愛不釋手的同時卻連呼：「這禮物太貴重，學校規定收禮物不能超過五美元。兒子忙說：「這是獎品。」克魯茲連連擺手說：「那就更不能要了，茶葉留下，茶具請帶走。」看著嚴肅而執著的導師，兒子只得無奈帶回，內心卻升起對導師的敬重。

這套茶具的茶壺在搬家時被摔壞，幸好茶杯一直保存完好，因它是我們唯一送不出去的禮物，所以值得保存與珍視。

克魯茲

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