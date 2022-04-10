上世紀五○到七○年代的中國，是一個「大滅資產階級威風，大漲無產階級志氣」的年代。非常不幸的是，那時打領帶被認為是資產階級作風，所以在那個革命年代成長的我，從來不敢、不想、不能，也不會打領帶。中國當時的任何百貨商店裡，都沒賣領帶，我只是偶爾在家裡的衣櫥中看到父親繫過的舊領帶。

一九七六年，中國的文化大革命結束，向西方「資產階級」學習的窗口也隨之打開。從八○年代初開始，一些年輕人已開始在各種場合穿西裝、打領帶。而我還是沒有機會打領帶，因為似乎沒有那種需要，那時的一些重要場合，我都是穿中山裝。轉眼到了一九八六年，我申請留學美國讀研被錄取並且取得簽證 ，那天我和妻子到丈人家，把這個好消息告知丈人和丈母娘。

交談了一會兒後，丈人突然若有所思地問我：「你到美國留學，應該有許多需要打領帶的場合。」我說：「也許吧。」然後丈人笑笑問我：「你會打領帶嗎？」我頓時有點發愣，然後搖了搖頭。聽到此話，丈人到房間轉了一轉，像變戲法一樣地變出了一條領帶，對我說：「試試吧。」

我拿起了領帶，實在不知道如何把它戴到脖子上，情急之下，用童年時戴紅領巾的方式繫上領帶，丈人頓時笑出聲來：「你這是戴紅領巾，不是打領帶，讓我來教你。」之後，丈人用熟練的手法，給他自己打上了領帶，但是笨手笨腳的我，仍然無法學會，於是丈人乾脆幫我把領帶繫上，再要我自己試，在反覆練習之後，我總算學會了。

我不由好奇地問丈人：「你打領帶為何如此熟練？」丈人說到：「想當年，我也是打領帶上班。」然後，丈人帶著頗為自豪的口吻，說起了他四○年代在鐵路局工作的經歷，從他那娓娓道來的敘述中我得知，他當年在鐵路局裡雖然年輕，卻是分管材料的主管，是一個不折不扣的白領，有許多需要繫領帶的場合。

說實話，一開始我很難將眼前這名個子不高、處處小心謹慎的老人，與當年西裝革履、自信爆棚、威風凜凜的材料主管聯想在一起；但隨著他的敘述，我眼前漸漸浮現出他當年穿西裝打領帶、指揮若定的英姿，並感受到他當年的瀟灑與能力，為他所折服。

丈人提到，一九四九年後他不能再打領帶，並被迫降薪，還因「歷史問題」頻頻受審查，甚至影響子女的求學與就職。丈人希望我來美國後，努力苦學，成為一個像他當年那樣打領帶、穿西裝的白領。我也自信滿滿地表示，要實現丈人的願望。

一九八六年我在行李箱裡塞了幾條領帶來到美國。開始幾年，我一直在打工、求學，沒有任何打領帶的機會，來美後我第一次打領帶，完全不是我在中國時憧憬的場合。

那年，我在匹茲堡大學讀研並打工。一家中餐館 的李老闆看我在廚房裡打工累，大發慈悲，雇我到他的餐館當帶位兼收銀，這個職務根據他的要求，是要穿西裝打領帶的。於是在周末到李老闆餐館打工的那兩天，我必須打領帶上班，這也是我赴美後，第一次打領帶，而此時的我只是一個普通的藍領。

來美經過數年求學、打工的艱難經歷後，終於在一九九二年找到一份臨時的白領工作，總算實現了我丈人也是我的願望，成為一個打領帶的白領族。

一九九七年，丈人與丈母娘來美探望我們，在我家小住數月。那時，我在新澤西 的保德信金融集團（Prudential）公司工作，從周一到周四，都是打著領帶去上班，周五是公司規定的Dress-down day。丈人看到我打領帶上班，非常高興，稱讚了我幾句，也許他看見當年的自己吧。丈人與丈母娘在美國度過了一段愉快的時光，然後回國了。

然而不巧的是，在丈人回國前不久，我換了工作，到紐約的一家大公司上班，而這家公司的IT部門，是當時全面實行隨意著裝的部門，也就是說，我任何一天都不需要打領帶上班。這對我言，是有點高興又有點失落，失落的是，丈人看不到我打領帶的「光輝」形象了，還好的是，丈人在我不穿「正裝」後沒有幾天就回中國了。

丈人已於二○一三年離世，但他教我打領帶的一幕仍鐫刻在我的腦海，他當年打著領帶的瀟灑形象也時時浮現於眼前。他一生經歷了許多磨難，但從不怨天尤人，而是兢兢業業，努力工作，願他在天堂安息。