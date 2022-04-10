《老物件情懷》父親的獨照

作者父親去桂林觀光的瓷盤紀念照。

記憶中，父親很少出門遠遊。除了經常公務出差到屏東外，最遠到台北木柵研習，他常說：「父母在，不遠遊」，即使鄉公所職員的旅遊也不參加。祖母去世後，大姊、二姊相繼出嫁，當時父親以一個小課長的微薄薪水要讓我們兄弟姊妹繼續就讀，已是捉襟見肘，東牆補西牆的窘境，哪來閒錢去旅遊？幸好大姨媽家道豐厚，隔三差五送來食物，讓我們衣食無缺。

父親喜歡園藝及書法，記憶力又好，會把讀過的「三國演義」、「西遊記」故事轉述給小孩聽；他對各國名勝 地也略有所聞，可惜當年沒機會去見識外面的大千世界。

一九六九年我離開台灣來美國之前，父親已經退休，正計畫勸父親隨旅行團到處去觀光 時，不料母親病倒了，出遊計畫因此泡湯。一九九二年母親過世後，為了讓父親散心，我匯回美元請大姊陪他出國旅遊，等到一九九四年，父親才真正踏出第一步，到桂林觀光。

父親來信說，漓江很美，蘆笛岩的鐘乳石很秀麗，旅行團安排的飲食也很美味；很多小攤販在觀光景點賣紀念品，他買了毛筆和字畫，玩得很盡興。我又盤算著讓他來舊金山及去日本 京都一遊。

一九九四年我回台灣省親，看見父親書桌上的桂林觀光紀念燒瓷，瓷盤中的照片看起來很年輕，繫上領帶很帥氣，我愛極了，卻不敢開口向父親要。這時彷彿「心有靈犀一點通」，父親竟脫口說：「妳喜歡就帶去美國。」這個瓷陶燒盤成了我們五姊妹中，我獨有的珍品。

一九九五年，父親終於踏上美國，也去了日本京都，這兩個名勝地，是我們童年時父親最常說起的地名，可見父親在念書時，對當地地理與歷史留下了很深刻印象。一九九七年父親因患地中海貧血症，經常頭昏，再也無法出遊。

父親很少照相，這張獨照罕見又具紀念價值，我視如至寶。它默默陪伴我二十八年，好像父親就在身邊，暖暖的親情擁抱著我，填補我在異國多年來聚少離多的思念之情。父親的容顏縈繞在眼前，這張獨照是我永生難忘的禮物。