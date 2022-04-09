那是五○年代末期，我讀小學的時候，每年學校都有一次遠足，記得最清楚的一次遠足是去福建漳州雲洞岩。忘記了老師是否為我們介紹過雲洞岩是什麼樣子，只記得那時家裡七個兄弟姊妹們都在讀書，大哥高中還沒有畢業，最小的妹妹還在幼兒園，媽媽的菜籃裡都是綠色的青菜，偶爾買一條魚，能吃上一、兩口就很開心了，而爸爸媽媽總是喝魚湯而已。

還好飯桌上常常有家裡養的雞所生的蛋，每天早上都有奶農送來一瓶三、四兩重的鮮牛奶 ，都是讓給最需要營養的家人喝。時間太久了，也想不起到底是哪個家人最有福氣能喝到牛奶。

不過要遠足了，我成了重點照顧對象，媽媽給我準備了香噴噴的炒飯，有魚有豬肉有蛋，裝在鋁飯盒裡，再把鋁飯盒放進有棉製外層保暖的書包，加上一個綠色的軍用熱水壺，就很知足了。

雲洞岩離我們小城十公里，可以坐車，也可以搭船，我們是搭電船。那時電船對我而言很神祕，十幾米長，只有一層，有頂棚，裡面可以坐幾十人；從我們小城到廈門要搭兩小時的電船，可是我從沒有搭過。

次日早上我們到碼頭之後，踏上一片靠在電船上、有點搖晃的跳板，心跳都加快了。船開了，電船畫開碧綠的江水，船尾拖拽著一條白色的浪花。一小時之後，右上方的一座石頭山越來越大，好像一塊一塊大石蛋疊上去，充滿神祕的色彩。

我們從山腳下沿著山路走，有的山路是石階古道，有的則是石頭間的空隙地帶，越往上石頭越多，盤旋曲折。我們在半山處一個較平坦的地點休息後，大家吃了自己帶的午飯，就繼續上山，幾人一組可以自由行動。看到很多岩石上有題書刻字，我當時還小，記不得那些碑刻的細節，只想好好玩耍。我們幾個人穿越巨石和山洞，進入一個要爬坡而上、很深的山洞，洞中岩石縫中有涓涓細水流出，腳下是山澗。

正玩得興起，不料卻發現有一死人骨骸躺在山澗，屍骨很完整，看樣子很多年了，卻沒有人來收屍。我是第一次看到死人的屍骨，很害怕也很好奇。不知誰哪來的膽子，拿一塊小石頭扔向它，不料正好打到骨骸頭骨，那頭骨就被抽離骨骸，像一顆球一樣，蹦蹦跳跳地滾下山澗，聲音恐怖極了，嚇得大家拔腿就跑。回家後很長一段時間我還常做噩夢，不知道那屍骨會不會來找我？後來聽說歷來就不乏有人在這裡了卻殘生，我才平靜下來。

走出山洞不久，我們驚喜地看到兩塊大石頭聳立在眼前，中間有一個縫，像被刀劈開一樣，長約數丈，只能一人穿過。後來我才知道這就是著名的景點：鬼斧神工一線天。據說這個奇觀岩石受地殼運動的影響發生斷裂，在流水長年累月的溶解和潛蝕下逐漸擴大、延長。

走過一線天，老師帶我們爬到山頂看風動石，這塊大石頭約一丈高，靠在一塊像水牛背的石盤上，有一個側面像切開的蟠桃，上面有石刻「風動」，筆力雄偉壯觀。這石頭看著搖搖欲墜，卻屹立在此千秋萬代，實在是古今奇觀。

風動石自古聞名，早在明代張岱的「夜航船·荒唐部」裡就有記載：「漳州鶴鳴山上，有石高五丈，圍一十八丈，天生大盤石閣之，風來則動，名風動石。」

我們都試圖把這塊石頭推一把，覺得有點晃動，不知是真動還是我們的錯覺，還在困惑中，老師就吹哨子集合要大家回家了。雲洞岩還有很多景色，我們是看不完的，太陽西斜了，電船在江邊等我們，我們就下山回家了。

後來我才知道， 雲洞岩被譽為「閩南第一洞天」、「福建第二碑林」的風景文化名山，有大小洞穴四十餘處，歷代各體書法 題刻二百餘處。因山上有一石洞，天將降雨，雲霧從洞中飛出，雨霽天晴，雲霧又飄回洞裡，故名雲洞岩。這個石洞，應該就是我們看過的一線天吧。風動石和一線天是雲洞岩兩道最美的風景，後來雖然我們又有幾次遠足，但是都比不上雲洞岩那樣驚心動魄和激動人心。

很多年後，我又去了一次雲洞岩。那是一九八六年，我讀中央廣播電視大學漢語言文學專業，我們這一班同學相約到雲洞岩，騎自行車要一小時。這是一個春日的早上，同學們出發了，把自行車鎖在山下後，我們就往山上走了。天空陰沉沉的，本來看天氣預報是沒有下雨的，不料這時下起了小雨，但並不影響大家的遊興。幾個喜歡跳舞的同學打開卡式錄音機，邊走邊跳舞。我們畢竟都沒有帶雨具，大家渾身濕透透，也無心玩透透，最後在山上的一塊大岩石中拍了一張照片就回家了。

我記得很清楚，八○年代我常常騎自行車從雲洞岩的山腳下路過，看到從半山腰鋪下來都是被開採的花崗岩，白花花的十分醒目，不過現在已經被綠林掩蓋了；雲洞岩海拔只有二百八十米，山不在高，有石則靈，再有靈氣的石頭，也需要人類的愛心呵護。