因生病休學，一九六五年我十歲時，還尷尬地在上小學二年級。夏季放學後，我們幾個男生偷偷走出校門，然後向東轉，去距校東頭不到三百米的梅河游泳 。

這條環城河梅河，是長江支流皖河的一條支流，據「潛山縣誌」記載，該河最初可通行帆船。河道上至「古南嶽」天柱山麓，下到鄰縣懷寧石牌鎮，再往前就是「海闊不見邊，江深不見底」的千里長江了。

那時的梅河已見不到帆船，河道也不算寬，約莫五十米，河水充其量只能灌溉和供民眾日常使用。我們到梅河，站在堤壩上可以看到學校的辦公樓，還看到一幢聳立的教堂，不知道是哪個國家、什麼時候建造的。

來梅河游泳，我是糊裡糊塗，因為我是標準的旱鴨子，禁不住同學們的鼓動、勸說，我也脫掉衣服赤裸裸坐在河畔，並將腳放水中不斷調皮打動。好在父母當時都在學校對面的一家醫院工作，我也不怕回家遲了。夏天氣溫高，學校、家裡都沒有電風扇，在河邊涼一會兒，倒也很舒服。

一開始我不敢下水，只在河邊較淺處戲水，看別人游泳。過了幾天，發現自己在水裡能憋氣二十秒左右，有幾個同學還不如我，於是怕水的心理壓力慢慢減緩，看同學從西岸游到東岸，十分佩服。

有一天下午我心血來潮，也想潛水游過去，但熟諳水性的同學說，河中最深處有三、四米，不要急著過去。我的同學均會游泳，他們漂浮在水面不斷調換泳姿，自然平安無事，瀟灑得很。我一個大個子，孤單單地或坐或站在西岸，心裡憋屈，不服氣。忽然間，我心頭發熱，加劇了游過去對岸的念頭，但想到水深三、四米，又感到害怕。

我想到了戰爭年代衝鋒陷陣的軍人，最終不管不顧還是屏住呼吸，游進河裡。記得當時腦子一片空白，在水下的十幾秒也是漆黑，只感到水流拚命衝擊我的身體。片刻後，手碰到河灘，我也不知道怎麼游到了東岸？我揉揉眼睛，晃晃耳朵裡的水，發現同學們用驚訝的眼光看著我。休息了一會兒，又用同樣的潛水法，「瞎燈黑火」衝回到西岸。

事後想想，我真混沌透頂，通常非專業潛水人的憋氣，最多不超過三十秒，而憋氣在水下，什麼也看不到。沒有老師和家長在河邊照看，一點游泳技術都沒有，假如被水草和雜樹枝纏住，人一緊張，就忘了憋氣，十分危險。

當時我大病初癒，連省城專家也說不清，到出院時還不確定病名。與其他同學相比，我的免疫、抵抗力差許多，倘若在水中出現意外，後果不堪設想、只能白白送命。