《老物件情懷》險賣掉「青年記者」

青年記者創刊號。

老伴喜歡整潔，過一段時間就要清理一下儲藏室的雜物，大到破舊腳踏車，小到各種包裝物、過期報刊、舊書雜誌等，統統當成廢品賣掉。在這件事情上，我和老伴約法三章，並得到了她的支持，凡紙質帶文字的東西，在出賣前我要先過目，防止把有保存價值的東西賣掉，造成不可彌補的損失。

就在不久前的一次賣廢品中，被我攔下了山東「大眾日報」一九八五年創刊的「青年記者」十四冊（圖為創刊號）。

我雖在大躍進時期就被「山東青年報」和「大眾日報（青年週刊）」聘為通訊員，但那時受歪風影響，只要按報社發的報導題綱寫些虛誇的東西就能見報，直到改革開放才轉入了正規。

「青年記者」兩月一期，主旨是為提高專業新聞工作者和業餘通訊員的業務水平，設有業務研究、寫作漫談、通訊員園地、幫您成才等二十多個欄目。自創刊時，我就開始訂閱這本刊物（每期○點二五元人民幣），一直訂到一九九六年退休 。

我訂閱「青年記者」，相當於請了一名不會說話的「老師」，它誨人不倦，我一讀就不想放下，也從中學到了許多新聞寫作知識，為我酷愛的業餘寫作提升不少水準。從過去寫豆腐塊起步，現在提升到了寫千字文，自覺在寫作上還算進步不小，完全是這名「恩師」的功勞，怎能卸了磨殺驢，把它當成廢品賣掉？無論如何，也得把它放至書櫥的適當位置收藏起來。