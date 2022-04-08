古代對大戶人家的寶貴女兒，通常稱為「千金小姐」，經過時代的演變，凡是待字閨中還未出嫁的女子，都可以叫千金小姐。我雖非大戶，家中卻有一位「萬金小姐」。

話說家姊幾天前傳來她的朋友在家門口遭鄰居德國狼犬撲倒的照片，大腿肌肉 完全裂開深有近吋，慘不忍睹，不禁讓我回想起三十多年前的往事。

當時妻子懷胎數月，有一天在住處外出散步時，也遭鄰居的大狼犬從院子衝出來撲倒。後來犬主打電話報警，由消防隊送到醫院緊急治療，幸好當時只被咬了數個齒印，衣服雖然破了但肌膚沒有撕裂，住院觀察幾天後確定沒有動了胎氣，於是出院回家療養。

眾所周知，美國是小孩子的天堂，孕婦無論是什麼身分，只要到社福單位登記，就可以享用完全免費的健保 ；從產前檢查、住院生產、產後調理，甚至可按期領取牛奶乳酪、果汁飲料等食品，為母親和嬰兒提供健康的保障。記得當年我還是留學生時，有同學的太座來陪先生讀書，在家沒事待產，兩年後先生拿到學位，變成一家三、四口離開，比比皆是。

話說當年我剛拿到身分，前一份工作不適應而離職待業中，所以沒有健保，依當時一窮二白的狀況，我們可以去申請補助。但我也不知道是怎麼想的，一則不願還沒有為美國政府納糧繳稅就先享受福利；再則我天性謹小慎微，怕日後帶來麻煩，所以決定「自費」，盤算僅有的幾千元積蓄或許還夠支付妻子生產。

人算不如天算，想不到妻子難產而必須剖腹生產，除了先前付給婦產科醫生和醫院的費用，住院三天後出院，又來了一筆額外的八千多元帳單。我們坐困愁城不知如何是好，想不到竟傳來好消息，原來先前律師代我們向犬主求償，救護車和醫院急診費由犬主的保險公司負責之外，還賠我們八千元精神補償費；這筆「意外之財」剛好解決了我們的困境，女兒才打從出娘胎就耗資上萬，不折不扣成了「萬金小姐」。

產後母女出院那天，我從護士手中接過女兒，放進汽車的安全座椅，強忍住淚水不讓滴落下來，對女兒發誓：「爸爸一定會努力，讓妳過上好日子。」轉眼間三十年已過，我已退休 不再為生活奔波，女兒也亭亭玉立，她永遠不會理解父母當年遭遇的磨難，但我也無所求，只希望她一生健康快樂，我心足矣。