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《老物件情懷》口音矯正課

文、圖／金慶松
「口音矯正課」教材。
「口音矯正課」教材。

書架上的一角，有一些當年我上「口音矯正課」（Accent Modification）的教材，忍不住回想到我的口語英文。

剛來美留學時，會覺得其他國家的留學生口音真重，還會奇怪為什麼我說的英文，他們或美國人怎麼聽不懂？

原因在我自己，是我的中式口音令他們不知所云。雖然我很努力地自我矯正，常聽著收音機裡的英文就跟著複誦，就像鸚鵡學人說話，進展雖有，但依然有限。

就業後到了一家大公司，由於工作努力，主任看在眼裡，打算提拔我去當小領導，我趁機提到我的口音值得改進，溝通能力有待加強，可否送我去上口音矯正課？主任很高興，立刻同意。隨後，每周五中午我去公司附近的語言中心上口音矯正課，一小時的課，一對一教學，教材是專門針對母語為中文的人所編寫。

教學重點在英語發音的子音與母音，針對與中文不同之處刻意加強練習，例如中文字長音短音無差，英文中的長音、短音，意思可能差到十萬八千里。所以，我就在長音、短音、有聲音、無聲音、尾音、複合音、捲舌音中，一一體會並反覆練習；若有發音不清、語調不對之處，老師立即糾出矯正，務必練成習慣，練成出口成「音」。

材料中還有文法課本、成語課本以及十二卷卡帶，開車時，我就反覆放著卡帶，一邊開車一邊聽，一邊大聲跟著說，一車之內，我就是自己的領導。隨後，我也在小組內當上了小領導。

我的英語口音或許比一般華裔稍加精準些，得益於當年的口音矯正課，一晃眼，那已是二十餘年前的事了。

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