我有一個姊姊、三個哥哥和一個妹妹，都出生於上世紀四、五○年代；雖然爺爺和父親都領有工資，可在幾十年前，生產力欠發達，物資缺乏，加上小孩多，我家生活是比較困難的。

不說別的，單講穿衣服，真是「新三年舊三年，縫縫補補又三年」，我是四兄弟中最小的一個，從裡到外，基本上是穿哥哥們汰換下來的衣服。

打從記事以後，隔幾年給做一件新外套，頭兩年就是過年那幾天穿，到親戚家拜年回來以後，便被洗了曬乾放起來。這新衣服，第一年寬大些，第二年正合身，第三年便小了、繃緊在身上，之後才成了春秋穿的衣服。那棉衣啊，出生以後我都是穿舊的，有的補丁加補丁。十幾歲時，我也沒什麼其他想法，棉衣舊的無所謂，身上不怎麼冷就好，比許多只有穿破舊夾襖、甚至只穿幾件破舊單衣的同學好多了。

十七歲那年，我到外地讀高中，初冬季節的一個周日回家拿菜，下午臨行前，陰冷颳風，母親拿出一件藍色棉衣讓我試試。這棉衣是藍卡基布的，不是老棉襖，而是樣式新穎，小翻領的，沒有一個破洞，不算舊；我有些驚訝，記憶中沒有誰穿過的印象，經母親解釋才知道五○年代中期，大哥那年九歲，父親曾帶他去上海爺爺家玩，爺爺買了這件大衣送給他。

大哥個子高，幾年後穿不上了，二哥、三哥小學畢業後就在生產隊裡勞動，母親就把它收起來，沒給他們穿過。母親說，「就當棉衣，你穿在裡面總可以吧」。我迫不及待地解開就穿，長度足夠，只是袖子細腰身細，身高一米六八很瘦弱的我，穿著顯得比較緊；但是心裡還是高興的，它畢竟是卡基布棉衣，展現在同學們面前還是一件好衣服呢！不過，在學校裡，勞動課和體育課時我不能穿著去，一是手舉起來不靈活，二是怕把它撕破了。第二年冬天，我長高到一米七了，母親把這棉衣的袖口接了一段，扣子則拆了縫在邊沿，也算寬鬆一點。

兩年高中讀完，身為回鄉知青，我一年勞動下來，身體又長高、強壯不少；再到冬天，這棉衣難以扣上，就索性不扣鈕扣，穿在裡面，把外衣扣上就是。那時我已當生產隊和大隊的幹部，常常外出開會和參加活動，穿件小而緊的棉衣總不恰當，心裡便湧起一個念頭：要擁有一件自己的新棉衣。

一九七三年以前，透過挖草藥、斫黃荊條和茅草桿去賣，我手中已積累了十幾塊錢，一九七四年我更是設法存一點小錢，到年底有了三十多塊錢。一名堂姐是上海知青回老家插隊的，她一人生活甚是不便，就以身體不適為由，那年十二月二十日左右請假回上海家中休養。

我託她替我買一件新式棉衣，最好是駱駝絨的半大衣，我隊有一名賣小豬、賣冰棒的年輕人就新買了一件，三十六塊錢，很好看。元旦之前我收到一個包裹單，是堂姐寄來的，趕緊跑了十五里路去郵政 分局提貨，當場就拆開了，是一件二五式的半長棉大衣，內中夾了一封信，堂姐說駱駝絨的半大衣沒有，就買了這種棉的，只要二十四塊錢，價錢便宜三分之一呢。

這件棉的半大衣，由三部分組成：卡基布的灰色面子，用小鈕扣與內膽連接，拆洗方便；內膽的裡子是淡藍色羽紗，它和外面的白紗布包裹著中間厚厚的棉花；套一個紫色領子，栽絨（人造毛）的，也是用小鈕扣與面子相連。穿起來試試，因棉花厚實，略顯臃腫，但很暖和。

一九七五年元旦那晚，我穿上新棉衣去主持大隊團支部擴大會議，引起一陣轟動，幾十名男女青年的眼中都充滿羨慕。我索性放開了說：「這是我兩年來賺小錢買來的，你們比我會存錢，每人都可以積一點，買件好衣服穿。」不過，我這話有一大半不準確，大部分人無法實現。他們比我聰明，比我能幹，每年單是小秋收，將各類山貨賣給供銷社是合法可行的，每人賺個十幾塊錢都沒問題；可這是家中生活不可或缺的大錢，又有幾人能像我一樣，積點錢便可以買自己想要的衣服呢？

對這件棉衣我自然很愛惜，在農村裡，除了過年和外出開會，白天很少穿；後來進大學我帶著它，冬天白天穿著它，晚上則蓋在腳上，起到半條被子的作用。八○年代參加工作以後，冬衣漸漸增多，毛線衣、呢子大衣都有；到後來每過幾年，妻子就給我買新的滑雪 衫、羽絨衫，除了舊衣時常丟棄以外，目前的大壁櫥中還掛了五、六件。但幾十年來，我始終沒丟棄這第一件棉衣，初夏曬曬它，冬天照樣蓋在腳上，它還繼續溫暖著我的生活。

今年春天老是陰雨綿綿，許多物件都濕漉漉的。半個月前，總算雲開霧散，太陽普照，熱烘烘起來，人們忙著曬被條、曬衣服。妻子整理著衣服被褥，抖動著我這件舊棉衣說：「二、三十年都不穿它，不要了，把它丟了吧！」

我一聽急了，忙抓過來，默默注視著這件棉衣，灰色的面子褪色不少，袖口早已破損，內裡的羽紗裂開多處。可我捨不得丟棄它，因為這是我為自己添購的第一件棉衣，陪伴我快半個世紀了，還能帶來溫暖的回憶。