小時候在閩南小城生活，腳上穿的是布鞋布襪子。我愛運動，常常襪子破了導致腳趾頭外露，會做衣服的媽媽就找邊邊角角的小布 塊，用家裡一台四○年代的勝家牌縫紉機細心縫補。過年媽媽給我買了新襪子之後，怕我的腳趾甲太長會戳穿襪子，一定要我把腳趾甲修平才穿上襪子。

後來我們一家到閩西南山區下鄉，因為常常要下水田幹活，腳必須踩在泥巴裡，所以要赤腳出門，連襪子也不用穿了。有時候太冷，要穿鞋子出門，到了田裡把鞋子脫掉，便把襪子小心地放到一個布包裡保持溫暖，以防它被灌進冷風。我們赤腳破冰幹活，凍得渾身發抖，幹完活之後，趕快把腳擦幹淨，再穿上鞋襪，那一刻，有一雙溫暖的襪子是多麼的愜意。

下鄉不久，公社的小百貨商場有賣尼龍襪，每雙要二至三元人民幣，據說一雙尼龍襪可以穿好幾年，於是我就向家裡要錢買了一雙灰色的尼龍襪。

那時生產隊工分值僅有四分，大部分社員家庭幹一年的活，掙的工分都買不起生產隊每月三十斤穀子的口糧。社員們的生活費靠養豬、養雞鴨的收入，也賣自己種的菜；我們養豬養雞也種菜，但是自己吃都不夠。因為我家有一些海外親人支持，所以我才能買第一雙尼龍襪。

從開始穿尼龍襪之後，就很少穿布襪子了，但是我的尼龍襪有時很臭、很難聞又很濕。襪子很臭的原因是參加耕山隊住宿深山老林改造低產田，遇到暴風雨，衣服沒法洗，更不用說襪子了。大家擠在小草寮裡睡覺，一翻身就會壓到別人，到處是臭襪子散發出來的難聞味道。

襪子很濕的原因是我去一個水電工地當了三年的民工，開挖無壓隧洞，每天都要和山洞裡碎石打交道，洞裡常常積水，雨鞋很容易被石頭割破，鞋子進水，襪子就不用說了。不僅是襪子潮濕，我的腳多次被鋒利的石片穿透雨鞋刺傷，有時還要縫幾針，至今還可以隱約看到傷痕。

八○年代，我回城在一家兩百多人的企業工作，有幾年的時間，工廠的年輕人每天下午下班之後就打排球，我也是其中一員。後來廠裡組織排球隊，還常和兄弟單位舉辦比賽，春節被縣工會邀請參加排球賽，如果比賽誤工，廠裡工資照發，但是隊員的運動衣褲鞋子都要自己負責。有一次我把新買的襪子夾在自行車後座的彈簧上，回來卻發現襪子沒了；要參加比賽了，只好把已經扔進垃圾箱的舊襪子拿出來，洗乾淨後再用吹風機吹乾，穿著它上場。

九○年代初期來美國之後，我曾經打雜做小工，在獨立屋地板底下的地窖幹活；很多老房子地窖都低，人進去之後只能彎腰，甚至只能趴著。在地窖排水，也要穿雨鞋，地窖裡有很多水電設施，地上常常有舊釘子、舊螺絲和鋒利的硬物，不小心就刺破雨鞋，襪子也報銷了。

鑽地窖和七○年代末在中國鑽山洞比，是幾倍的收入，而且美國的襪子特別便宜，有時一美元就可以買一雙很結實的布襪子，所以不在乎。到美國之後常穿布襪子，尤其是打乒乓球時要換上布襪子，一雙好的運動襪要十幾美元，而且還是中國製造，不知為何這樣貴？

退休 這幾年，我晚上睡覺還要挑選適合的襪子穿，不穿的話，可能半夜三更腳底發冷，嚴重影響睡眠。很多朋友說，「要想睡得好，就要穿得少」，我同意，但襪子再怎麼穿，還是比光腳板睡覺難受。

不久前，我買了一個熱氣墊，才發現非常好用，睡前把它放在腳底下，打開電源，一會兒腳板就熱呼呼的，關掉電源，可以一覺睡到醒。有時半夜醒來，躺下之後把已經冷卻的熱氣墊再開一會兒，繼續睡覺。有了這個熱氣墊，我晚上睡覺再也不用穿襪子了。

穿襪子是自己的事，但是有些時候會影響到別人。我去朋友家作客，都是帶著乾淨的拖鞋，襪子就不必接觸到地毯，主人也高興，我也高興。

在史記的「張釋之馮唐列傳」中，王生讓張釋之跪下結襪，後來人們就用「王生襪」、「結襪」作為禮賢下士的典故。我覺得到朋友家作客，帶拖鞋並保持襪子的個人衛生，是一種禮貌，也有點禮賢下士的風度。

穿不穿襪子是自由，但往往看出這個人的性格和優缺點，講究襪子的學問太多了。