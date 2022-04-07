《老照片說故事》意外的聽覺盛宴

維也納少年合唱團獻唱。

陶瓷製作的演進屬於中華文化的一部分。移民 美國前，我曾在中華藝術陶瓷公司任職，該公司已故的董事長任克重先生，生前為了發揚中華文化，特別把工廠開放給本地民眾，以及來自世界各國的觀光 客參觀，讓他們能親眼目睹各種陶瓷產品的製作過程。

公司聘請能說不同語言的接待員，為客人講解製作過程及回答他們提出的問題，以滿足其好奇心及求知欲。某年維也納少年合唱團赴台灣演唱之際，順便四處遊覽，導遊把這些擁有金嗓子的少年們，帶到中華陶瓷公司參觀。

由於他們說德語，就由能操流利德文的接待員講解陶瓷製作過程，參觀結束後，任董事長在他的大辦公室接待這批遠從奧地利到訪的小嘉賓，並贈送每人一個精緻花瓶當禮物；少年合唱團的領隊請他們當場獻唱兩首歌曲，以答謝任董事熱情的款待。

正在次級品室為有瑕疵產品標價的我，聽到清亮美好、婉轉動人心弦的天籟之音由董事長辦公室傳出來，立刻沉醉在悠揚的歌聲中。正逢上班時間，無法與這些少年們合影，事後請任董事長的專用攝影 師，為我加洗了一張他們正在獻唱時的照片當成紀念。

看看這張沒有註明日期、已經褪色的老照片，現在回想起來，能夠一邊工作一邊聆聽維也納少年現場即興演唱，是何等的幸運；對我而言，真可謂是一場意外的聽覺盛宴。