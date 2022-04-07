從小就知道我有兩個袓母，一個是住在嘉義的小祖母，另一個是和我們一起住台北的李祖母。每年放寒暑假，母親就迫不及待拉著我，帶上一堆伴手禮搭車回嘉義；對我們而言，台北是追趕時間的地方，回到老家，鐘表都停頓了，假期正式開啓。

祖父經營理髮店，因此回到嘉義，最先解決的就是三千煩惱絲，二舅媽喜歡我金黄帶捲的頭髮，不時遊說母親保留以編織成不同的款式。我對髮型沒大興趣，倒是被放在鏡前的一個舊糖果罐，勾起了好奇心。

有一天傍晩，母親和舅舅們在院子裡聊天，我躡手躡腳地走進理髮間，正想去搆糖果罐，不經意撞上一名婦人，她一手拎著布包，另一手已經伸進糖果罐，匆匆看了我一眼，從後堂溜走了。

驚嚇之餘，我大聲喊：「有賊！」但是納涼聊天的人只不過停了幾秒，又回到話題上。滿天星斗對著我眨眼，欲言又止地閃閃爍爍，那晚，母親一反常態地說出了身世。

早在民國初年，祖父就去了滿州國，也就是中國東三省，認了師傅學理髮；祖父和師傅的女兒日久生情，學藝將成，兩人拿走家中現款搭船回到台灣，成婚後在嘉義市中心開了理髮店，她就是我的大祖母、母親的生母。

據說，大祖母不堪店務繁瑣，常夜出買醉，理髮店賺的錢全被她揮霍殆盡，祖父不得已寫了和離書，並且將母親託給了李氏。

母親隨李氏夫婦北上，逐漸和原生家庭失聯了。不久，父親從工作單位為母親找到生父資料，家族再續前緣。祖父續弦，又生養了兩男四女，小祖母個子不高，卻像一根長梁支撐著整個家族，不僅得照顧大祖母留下的和自己的十來個孩子，還得管理髮店裡的長工，每天黎明就得開灶。

店内生意如常，大祖母不時偷潛回店中取錢，小祖母索性將固定的零錢放在糖果罐中，還留了把鑰匙；但是，大祖母匆匆去來，從沒有多停留。

台北的祖母乾淨俐落，嘉義的祖母心靈手巧，兩個看似平凡的女人各據一方。小祖母總是笑咪咪地替我改衣裳、做衣服給我穿，我長得又快又高很費布，撒嬌地對她說：「寧可長得像小祖母，省布又有一雙水靈的雙眸。」慢慢地，我對大祖母的印象越來越模糊。

有天下午，遠遠走來一名高大的女人，她穿著一襲唐衫，一眼就認出了我。母親說，「這是妳的親生祖母」，拉著她和我們一起照相；站在她身邊，我忽然發現她也是丹鳳眼，髮色也是棕紅。榕樹婆娑作響，彷彿在傾訴我們之間的前世今生。

大祖母要求父親去擺平賭場糾紛，父親恭恭敬敬地告訴她，「媽媽，奉養您是應該的，替您還債也是本分，但是，我不能知法犯法。」她氣沖沖地離開了我家，沿著河溝旁的小徑越走越遠，路燈下的影子忽左忽右地晃過。

再次得到消息時，是從屏東一個修道院傳來：大祖母終於結束了一生，安息了。家人們將她安置在彌陀寺的靈骨塔。寒假時，我們回嘉義省親，聽見三姨幽幽地向母親低訴，「卡桑（母親）就這麼走了，一生飄泊，居無定所」。

母親嘆了一口氣：「是啊！這家業還是她奠的基礎。」有人說那糖罐子是大祖母從滿洲國帶來的，我無從求證，但是，我的一頭赤紅頭髮確實是大祖母留下的印記；我們在彌陀寺向大祖母行禮，在那精緻的盒子裡收藏了一個女子的故事，從遠處望去，正像一個糖罐子。