「計畫趕不上變化」，生活上的每一天和每一件事物都印證這種體驗。記得兒時在課堂上的作文題目常是「我的志向」，早已不記得當時寫的志向是什麼，只記得老師對我們說過：「志不立，天下無可成之事。」哪能想到如今的我不再介意什麼成就「大事」了，只卑微地希望，喜怒哀樂有人共享的日子。

每天到後院去挖地除草時，就會想到先夫在世時，我們一邊揮汗工作，一邊編織我們的計畫；我們買了露營烤肉用的涼棚、烤肉工具及全套戶外用桌椅，只想到退休以後就可安享晚年，在後院一起喝茶、看報、蒔花、養鳥。然而如今，這些工具都變成了生活中的廢物，塵封在倉庫中隨時準備淘汰。

半夜醒來起夜之時，黑燈瞎火的找不著另外一隻拖鞋，這時就想到老友老王所說的一句話：「老漢穿靴，誰知明日是否還能下床穿得上？」這是我每夜下床所想的話，也在擔心他不知怎麼樣了？是否還在人世？我無從得知，因為他發覺有老人失智 症的現象後，就把自己手機號碼取消，改用網路電話和我通訊，每天打來的網路電話都像錄音機一樣重複同樣的事情，使我不勝其擾。可是如今他已有兩個月未再騷擾我了，使我覺得像斷了線的風箏，是否也像外子一樣，一去不復返了呢？

我想到常常勸他的一句話：「不要錢在銀行，人在天堂。」因為他常驕傲地對我說，他有三百萬的人民幣存在中國的銀行裡，他每年都會回去更新；可是因為他拿著美國政府發放的低收入 戶福利，所以不能拿來美國花用，如今可別真被我說中了。

新冠疫情肆虐至今，居家避疫已兩年多了，所有的社交戶外活動均改為線上進行，這下子對於長者更是多了一層限制和枷鎖，更是難以和不諳電腦高科技的他們取得互動，因此等於斷絕了來往。可是社群網站 上常會遇到一些使詐騙手段的年輕人，更覺得草木皆兵無人可以相交。

群聚的教會也去不成了，改成線上崇拜，每當禱告的時候，我總不知該祈求些什麼？我不能祈禱讓逝去的人復生，只能感謝上帝的恩賜使我現今衣食無缺，可是一切的美好卻無人分享，感恩中只有無奈。