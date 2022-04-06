《老照片說故事》高山上的火車

過去華人築出的鐵路。

最近在內華達州 東部一個名叫卡林（Carlin）的小鎮附近，發現十幾具棺材，經官方確認是十九世紀中期從中國來美國興建鐵路的華工遺骸，於是在有心人士的協力幫助下，在鎮上立碑紀念。

這使我想起第一次從舊金山 開車到雷諾，在八十號州際公路東向一百四十四號出口的休息區所看到的碑文，也是紀念一八六五年之前，為美國興建鐵路捐軀的華工，心裡不禁湧上一股莫名地悸動。這不是晚清時期的華工辛酸史嗎？當下決定等我落定居所之後，一定要來體驗先人在異地辛苦築出的鐵路。

這個小小心願，在我搬到雷諾三年之後才得以實現。我搭乘的是從內華達州雷諾到加州 瑪堤那斯（Martinez）的片段行程，真正全程是從伊利諾州芝城北部到加州的艾莫利維爾（Emeryville），舊金山灣區之東。

一路上最讓我感到悸動的，是內華達州和加州州界附近特拉崎（Truckee）到Colfax那一段，正是穿越內華達山脈（Sierra Mountain）山腰；在海拔七千多英呎高的山上，火車忽明忽暗的穿山越嶺，時而單軌，時而雙軌。山洞山崖交相對應，往上看是晴空襯著疊起的山巒，簾幕般的一幕接著一幕；俯瞰是唐納湖一片的寶藍湖水映著起伏的青山。而八十號州際公路正和鐵路遙遙相望，忽而在左，忽而在右，無以言諭的驚豔令人賞心悅目。

我站在車尾的門內，恣意欣賞車外美景的同時，遙想華工當年離鄉背井的無奈以及築路艱辛，多少的奉獻和犧牲，才換來今日行在高山上的舒適和方便。