《老物件情懷》懷念大嫂

作者大嫂的墨寶。

「蒼松經霜綠，寒梅歷雪紅」，這一幅書法 ，是大嫂在一九九五年盛夏（乙亥仲夏）寫的。大嫂的墨寶掛在牆上，天天望見，她親切的笑容彷彿就在眼前；然而，現今望著卻令我放聲痛哭，因為才接到噩耗，大嫂已駕鶴西去。女兒力勸我節哀保重，靜下心來寫點紀念的文字，我應諾了。

歷代文豪王安石、陸游、白居易詩文裡都讚頌過蒼松、寒梅，近年有山東的行草書法家劉學新把兩者寫成兩句詩，大嫂看到了便臨摹多張饋贈親友。「筆姿老道而墨韻清秀、力透紙背而骨氣洞達」，親友們喜讚大嫂書法之時，無一不說：「這兩句詩，正是大嫂的人生寫照啊。」

蒼松和寒梅都經歷了冰雪和酷寒，然而蒼松堅韌不拔、昂然屹立、青翠欲滴；寒梅則是凌寒獨放、紅豔美麗、香氣撲鼻。大嫂的一生也正是在逆境中奮發，戰勝許多磨難，才迎來晚年全家的幸福生活。

她勤勞苦幹卻厄運連連，大嫂本出生在一個生活優渥的商人家庭，住在浙江嘉興市。然而徽商都有守舊思想「樹高千丈，葉落要歸根」，父母為往後告老還鄉準備，將女兒嫁到貧困的徽州鄉村，也就是我們家。大嫂與我哥成婚才十幾歲，那是一九四八年，內戰結束前夕，她的厄運也就從此開了頭。

新媳婦剛進門就遇到戰亂，在槍林彈雨中，因怕遭遇敗兵侵襲，躲柴堆、趴床底，她膽戰心驚；家務重擔還得她一人挑，因為哥哥在外讀書，我年幼，年輕守寡的母親和祖母又體弱多病。嫁來鄉村的大嫂忙裡又忙外，既要幹家務，又要學農活，上山下地、砍柴、插秧、挑糞、鋤地等事樣樣幹，每天累得腰痠背疼，手繭磨得血淋淋。新政府成立，因上代留下的土地，家庭成分不好，大嫂揹上「地主家媳婦」的包袱，聰明的大侄子因家庭成分上不成中學，去學木匠、學開車，不幸因車禍 身亡。

五雷轟頂的打擊後，兩個老人家先後去世，哥哥又得了胃癌，動大手術 ，大嫂也得了急性肝炎；哥嫂的病經過醫治，都曾好轉，但後來哥哥又因心血管疾病發作，搶救無效驟逝。悲痛、勞累之下，最後大嫂也得了阿茲海默症，世事皆不知，老年癡呆了。

大嫂賢惠善良，知書達禮，凡接觸過她的人都說她有文化、有教養、德行好，即使在逆境也不改變品德。她服侍長輩數年如一日，相夫教子，任勞任怨；許多人稱讚她是「賢妻良母」，對上是好媳婦，對兒媳又是好婆婆；她從不發脾氣，待我這個小姑如同親妹妹。大嫂待人有禮貌，總尊稱人「大伯、大娘、大哥、大嫂」，從不對人直呼其名，對我這個小她近十歲的小妹，還一直稱我「姑」；她待人也熱情、和氣，從不惹事生非，無論在家鄉勞動，還是在山區小學、縣城中學任職，大家對她全是好評。

她勤奮肯學、多才多藝，雖僅讀完小學，但平日好學，稍有空閒就看書寫字。有一年去杭州探望哥哥，得知她去補習學校完成初中學業，日後當上了小學教師，又調入縣中教務處。她能寫文章，用字精簡還立意頗深；她的毛筆字的大小楷、鋼筆字均好，在山村幫大媽們寫信，在冬學教識字、在中小學任職，她的文字、書法都深受讚揚。

她還擅長女紅，繡花、織毛衣、做鞋、縫紉等，記得五○年代跳秧歌時，她給我做了一雙用彩布條拼成的舞鞋和一個繡花圍兜，惹來許多人羨慕和討教。少年時代，我穿的鞋均出自她的巧手；她的歌喉甜美，卻謙卑低調，從來不出頭露面，有一年春節，硬被人拉上台唱了一段京戲，贏得滿場彩。上天不負她的辛勞，她一手培育的孫輩事業有成，也都孝順她。她的晚年生活很幸福，可惜她重病在身，九十二歲安然離世了。

往事一幕幕湧現腦海，我深感大嫂有許多傳統美德，慶幸有這個大嫂，我永遠欽佩、懷念她。