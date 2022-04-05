文革後期，復課鬧革命，母親突然病故，一家人沉浸在悲痛之中。

我們夫婦每天騎車去郊區學校教課，早出晚歸，家中三個孩子的飲食起居原來都是母親管理，她是主心骨；母親走後，我們心情無比失落，曾一度感到手足無措，但生活還是要繼續。

否極泰來，不久我們因為住房困難，得到一個遷出昌平路一三四號的機會，新家安在江蘇路「月村」對面弄堂裡，有前後兩間。妻子婚前就生活在同一弄堂裡，近諸安濱菜場，她在外面兜了一圈又回到原點，新搬的住房最大優點是有煤氣，從此告別煤餅爐，減少了二氧化碳的排放。

白天我們夫妻倆去教課，中午三個孩子的午飯成了問題，經過商量，幼女得以破例中途插班送入弄堂口的幼兒園，兩個讀中學男孩的午飯回家吃。

那時候，我負責早起去菜場買菜，下班回來做晚飯，剩菜和剩飯當成男孩隔天的午飯，有時就教他們自己動手做蛋炒飯。記得當時我對大兒子說：「先把菜油倒入鐵鍋，然後打開煤氣，再將碗裡攪碎的雞蛋 倒入鍋內翻炒。等到雞蛋成形，再將隔夜吃剩的冷飯倒入鍋內拌炒，直到蛋和白飯攪拌均勻，飯被炒成鬆散顆粒，最後灑上鹽及蔥花少許即可食用。」

當時學做蛋炒飯的小孩已進入職場，我也成了老頭子。兩年多來居家防疫，盡量少出門，老年人免疫力 低，我們就積極接種疫苗 ，以增加免疫力。

居家隔離最大的困難是如何解決一日三餐，以前可以買盒飯解決，但現在由於通貨膨脹，盒飯價格上漲幅度將近百分之四十，在經濟收支上只能「節流」了。

蛋炒飯是我常做的料理，春節前二兒子送來一塊自製的醬油肉，我加入醬油肉動手做出五彩繽紛的蛋炒飯，同時做一碗番茄蝦皮紫菜蛋花湯。想起當年教兒子炒飯的往事，蛋炒飯真是一道好吃又方便的料理。