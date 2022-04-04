《老物件情懷》受倚重的打字機

舒宗僑老教授當年為作者簽署中英文名字的推薦信。

現在還有人用打字機寫信嗎？答案應是否定的，這玩意恐怕如恐龍 一般，早歸於博物館 了，但上世紀七、八○年代，打字機還是十分常見的寫作和文字宣傳工具，得到眾多單位和文人學者倚重。我最早見識的是中文打字機，後來因學業而接觸到英文打字機，一度也對它極度依賴，無它幾乎寸步難行。

中文常用字少說也有上千個，所以中文打字機無例外地都附有巨大字盤，密密麻麻布滿令人眼花撩亂的方塊鉛字，全靠打字員用一個移動臂把所需的字海選出來，重重敲打到蠟紙上，再把鉛字送歸原處，由於整個系統龐大笨重，並不適用私人家庭。

一九七○年代我在上海一家紡織公司工作，經常看到辦公室的打字員在專心打字，聽說那年輕女孩是當時上海市外貿局局長的女兒。讓我更驚訝的是，她居然能在腦子裡記住如此繁多漢字的不同位置，然後在需要時，能準確地夾出所需鉛字。我猜想有些常用字詞會擺放一起，比如「無產階級」和「毛澤東思想」等，以便連番選用。那時公司經常下發各種油印文件，而且大都有截止期，所以打字員的工作實在不輕鬆。

一九八四年，我考取復旦大學新聞系出國研究生，急於向美國大學郵寄入學申請和相關資料，便對英文打字機有了迫切需求。當時市面上英文打字機並不普遍，如購買新機器勢必費時費錢，而且不知以後能否攜帶出國？全家人努力為我想辦法，母親更到處尋求門路。正巧母親有一個要好女同事的兒子是大學教師，有一台閒置的英文打字機，慷慨出借給我，一下子解決了我的難題，使我有了可居家篤悠悠使用的急需裝備。

打英文明顯要比打中文容易得多，只需在二十六個字母 中周旋，把白紙捲到橡皮套筒上後，纖指按動字鍵，後者就會通過色帶直接打到白紙上，從左向右地跳出一行字來。一旦打到紙張盡頭，機器會發出一聲清脆鈴聲，提醒你把套筒推到右邊，同時自動向上移動一格，你便可另起一行，繼續字耕。

因借來的機器已較陳舊，色帶褪色，打出來的字跡顯得淺淡，不過尚能閱讀。問題是一旦打錯了就很麻煩，須用修正液塗抹，然後重新在原處打上新字，所以我寧缺勿濫，慢工出細活，盡量少改動。好在時間由我自己掌握，慢慢地也打出了一封封申請信。

除了申請信，我還需附上三封教授推薦信；為避免教授們的麻煩，我都私下揣摩，按照他們的口氣草擬好一封封不卑不亢的英文信，然後恭敬地請教授們簽名。我首先找了母校中文系的系主任，他毫不猶豫地答應了；我再懇請復旦新聞系一名教國際新聞的教授推薦，覺得他或許在大洋彼岸有些名望，可借我點東風。誰知我當場碰壁，遭到他一口回絕，還毫不留情地當面直說，我這個中文出身的人無法勝任留學大業。

我不氣餒，轉而找到已是滿頭銀髮的舒宗僑老教授，舒教授是中國新聞攝影和報導專業的權威，著述甚豐，卻非常平易近人，不擺架子。雖然我沒上過他的課，他卻不介意，不僅一口應允幫忙，還很樂意地在他陝西南路舒適的家中接待了我，與我這個小輩溫馨聊天，然後欣然為我在推薦信上畫押。

我正巧保存了一封當年他為我簽署中英文名字的推薦信，可明顯看出他蒼勁有力的字功和老機器打出字跡的深淺差異，與今日電腦打印信件相比只能自慚形穢。舒教授已於二○○七年以九十四歲高齡仙逝，我永遠無法忘懷他對我的厚愛和襄助。

一九八四年我入學密蘇里大學新聞學院，開學的第一門基礎課程就是新聞寫作，執教的摩根教授每天都布置一門功課，讓我們按他提供的線索寫一份新聞稿，必須用打字機打出作業。情急之下我只好趕緊利用周末去物色家庭後院銷售，踏破鐵鞋後在一戶人家覓到一台老式打字機，是老牌萊明頓（Remington），要價十五元，我殺價到十元後成交，喜孜孜抱回家。

打字機的重量挺沉重，外殼是銀灰鐵皮盒，擱在桌上使用，一用就快要兩年。我上過的好多研究生課程無例外地要求每周提交一篇兩頁的小論文，學期末則須交一篇十來頁大論文，我都倚仗這台二手打字機才得以按時交出作業，並完成學業。

一九八六年我撰寫碩士論文時，電腦開始普及，研究生可直接到新聞系辦公室去使用幾台當時還算新式的四八六型號大電腦。一旦嘗到直接在電腦上打字的甜頭，我就再也不願觸摸那台打字機。在電腦上打錯了字可隨時重來，甚至還可整段地刪除、搬家或修改，那都是老掉牙的萊明頓無可比擬的。從此我一發不可收地迷上在電腦上打字，任憑那台恐龍式的打字機淪為怨婦，直至搬家時棄之如敝屣。