有些事回想起來，可真是晚上睡不著覺。

父母養育我們，我們養育自己的子女，子女養育他們的兒女，這是天經地義的事；然而在養育過程中，常常會發生意外，運氣不好的話，孩子就夭折了。

在八○年代初，我被美國國防部 選派到菲律賓的美國海軍蘇比克灣基地服務，報到後的頭兩天暫住在一家酒店。我們的房間在二樓，因為菲律賓氣候炎熱，蚊子蒼蠅很多，房門外都加裝了一扇紗門，開的方向和走道相反，要越過房門才能反向打開。

那天全家吃完午餐回房間，我右手抱著一歲的女兒，越過紗門用左手拉開它，右手不知覺地鬆了一下，差一點把女兒脫手；還好我反應夠快立刻抱緊了她，否則從二樓摔到樓下水泥地，她的小命恐怕就沒了。一年多以後，我帶著已經兩歲的女兒去基地游泳 池戲水，我把她放在兒童池中，自己坐在長椅上看書，一面也可以望著女兒。

突然間沒看到她了，我趕緊跑到泳池邊，只見她正在淺水裡掙扎，大概是滑了一跤；我連忙抱了她上來，還好只過了十幾秒，女兒只嗆了幾口水而已。要是沒注意超過兩、三分鐘的話，我可能就沒有這個女兒了。我有聽說過幼兒在澡盆裡溺斃的慘劇，得到教訓，此後不敢再大意。

兩年半以後，在基地出生的兒子已經兩歲，正是調皮搗蛋的年紀，有一次全家開車去馬尼拉造訪老婆的姊姊，車停在大門外的斜坡上。準備回家時，大家在院子裡話別，照顧兒子的女傭一時大意沒看好他，兒子就爬進了車子駕駛座，扳動車排檔戲耍。

我因為見到車門是打開的，就走過去看看是怎麼回事？兒子見到我走來，怕被責罵，立刻跳下車鑽到了車底。大概是他把排檔嵌進了空檔，車子開始往下滑行，我大驚之下馬上跑去用雙手頂住打開的車門，用力之中也無法呼叫援手，僵持了一分多鐘終於力盡，讓車子滑下了斜坡。

我氣急敗壞地看著地上，沒見到心中最怕見到的情景，車子左前輪只從兒子的大腿上輾過；如果是輾過肚子或是頭顱，他的小命必定報銷。

我們馬上開車送兒子去醫院檢查，因為大腿骨是身上最堅硬的骨頭，謝天謝地兒子沒有受傷，只是大大的虛驚一場。

我的一雙兒女都幾乎遇過命危的驚險狀況，現在想起來還是有點冒冷汗。如今女兒已將滿四十歲，兒子也早成年，俗語說「養兒方知父母恩」，這句話確實極有道理。