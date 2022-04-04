「麗蘋」，顧名思義應該是屬於一個小女孩的名字。這個小女孩還在搖籃時，她的姨父一見到她那張紅通通的小臉，就對著她說：「我美麗的小蘋果 ，快給姨父笑一個。」後來這個小女孩的爸媽就乾脆叫她「麗蘋」。

麗蘋在湖南內陽出生，襁褓中的她，隨著爸媽到過了不少地方，去過中國哪些省？她已不記得，但經由媽媽口中說出來的地方應該是不會有錯的。

隱隱約約，她好像記得媽媽曾經談過，發生在爸爸身上的一件大事。那時三、四歲左右的她，和媽媽住在廣州城裡，有一天當保母帶著她在住家附近蹓躂時，有一個年輕叔叔上前問她：「小妹妹，爸爸在家嗎？」

沒想到，一回到家的爸爸警覺到事有蹊蹺，馬上易容換裝從後門走了。這就是麗蘋全家連夜離開廣州，通過深圳關卡逃到香港 ，再落腳到台灣的主要導火線。

麗蘋最早有記憶時，應該是在新竹北埔，一個客家人居多的民風純樸鄉下，她心中的北埔，沒有電視劇「茶金」裡的爾虞我詐，有的只是單純的童年往事和一些珍貴回憶。

她記得當時地震 來襲，大人們緊張擔心房子是否會倒下，她和玩伴卻都好興奮，因為又能在馬路上睡個一、兩晚。

每每在鏡中看到自己臉上疤痕時，麗蘋會想起小時候爬芭樂樹的亢奮，嘗番石榴的苦澀和從樹上掉下來臉被刮破的刺痛。在超市看到地瓜時，她會想起跟著大孩子在收割後的稻田裡，把挖來的地瓜放進火坑埋上土後，一邊玩一邊等那香噴噴的烤地瓜出土。

麗蘋對北埔的回憶並非全是完美的，她永遠記得鄰家深宅大院裡，那隻大狼狗的吼叫，每次非得經過那個地方時，她不是緊拉著大人的手，就是心跳加速地趕快衝過去。更有那一直都沒機會向爸媽懺悔的糗事，她從床底下偷來的幾個小銅板，買了什麼東西已不記得，但心中的愧疚永遠存在。

時光飛逝，麗蘋因為家中生活的關係，不得不告別玩伴離開北埔，隨著她爸媽移居台中潭子，迎向她人生的下一篇章。