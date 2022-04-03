《老物件情懷》郵票杯的聯想

印有中華民國郵票的馬克杯。

這個印有中華民國 郵票的馬克杯，是我在搬家整理閣樓時發現的，懷鄉心切的我立刻打包，放在新居客廳壁櫥，以便隨時把玩欣賞。

猜想是父母親跑綠卡 時，父親給喜歡集郵的母親帶來的，母親的嗜好很廣，除了喜歡收集剪報、硬幣、老歌歌譜、火柴盒外，還喜歡集郵，早先只是剪下收到的信件郵票，例如海峽兩岸直接通郵，跟在中國大陸的親人取得聯繫。我們出國後，每周一封家書，都是母親集郵的來源；後來經濟條件好了，她更請父親專門到郵局，購買剛出版的整套全新郵票，日積月累，不知不覺已經存了好幾本，可惜我從母親公寓拿回來時，隨手放到地下室，去年淹水全部泡湯。

跟美國郵局最大的不同是，台灣郵局還可開戶存款，而且分局林立，十分方便。父親的終身俸都是從郵局領取，早年我託中央日報把稿費寄給父母，他們也是存進郵局，猜想這個馬克杯就是郵局饋贈客戶的。

聽朋友講，她讀研究所時曾有一個台灣來的大學教授，地下室牆上四壁的櫥櫃，擺滿各式各樣的杯子。同學好奇他為何喜歡收集杯子？原來他剛來美國時是一個窮留學生，就靠一個大杯子刷牙漱口、口渴喝水，早餐泡麥片或沖咖啡 、午晚餐泡麵或是盛飯菜，都靠這個杯子。所以他發誓，有天經濟條件許可，一定要多買些杯子陳列。

他收集的杯子包羅萬象，有到每一個城市旅遊買的（I love NY），也有代表家族關係（best dad）、職業（best teacher）、學校等。

在美國，只要訂購達到基本數額，都可按照客人的意思客製化，以前有個教友想藉著送親友聖誕禮物而傳福音，向工廠訂製印有「耶穌愛你」的馬克杯。沒想到無神論的主事者，竟以有礙宗教自由為由，回絕她的訂單；她不願輕言放棄，以廠方干涉「言論自由」為由，投書當地報社，幾經周旋，終於迫使廠方讓步，致歉後接受她的訂單。

杯子也發人深省，樂觀的人看到半瓶水的杯子，會說：「不錯，還有半杯。」悲觀的人則說：「可惜只剩半杯。」以前來華傳福音的英國宣教士戴德生給新手上課時，突然用力拍桌子，水從杯子溢出；他對受驚的受訓人說：「你裡面是什麼？困難來時，就會顯出你是什麼？」這些都是杯子寓意深長，耐人尋味的聯想。