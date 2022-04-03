以前我讀過「紅樓夢」，感覺書中的人物眾多，關係複雜，故事內容神祕且深奧，閱讀時抱著好奇心和敬畏感，讀後仍有許多疑問和不解。因忙於生活和工作，也不願花費時間去研讀，紅樓夢在書架上一放就是好多年；沒有想到二○二○年初新冠疫情 爆發，紅樓夢又進入了我的視野，成為我克服焦慮的救贖。

當時紐約是疫情重災區，開始實施居家令，因不能外出工作，又限制出門旅行，悶在家裡百般無聊，電視和網路上盡是疫情嚴重、各地封城 的消息，導致我精神緊張有些恐慌。當看到書架上被束之高閣多年的「紅樓夢」和「脂硯齋評點紅樓夢」，我有了主意：「對了，研讀紅樓夢。」就這樣，在疫情休假中，我開始重讀紅樓夢。

靜下心來，先用一段時間閱讀人民文學出版社的一百二十回通行本紅樓夢，後又研讀八十回本脂硯齋評點紅樓夢，把以往的疑惑和諸多不解，逐漸釐清。與此同時，萌生了把研讀後的理解和感受，寫成文章的想法。

但應從哪裡下筆呢？在我收藏的老郵票中，有十二張一九八一年版金陵十二釵特種郵票，端詳十二釵郵票上栩栩如生的人物畫像，不禁有了靈感，「何不從十二金釵開始寫？」有了寫作目標，我又著手研究這十二張郵票和列出寫作提綱。

過了一段時間，我的第一篇四千餘字的「金陵十二釵郵票裡的故事」文稿完成，便把金陵十二釵郵票照片和文稿投給「世界周刊」。

幾周後，圖文並茂的「金陵十二釵郵票裡的故事」刊出，內容有黛玉葬花、元春省親、探春結社、李紈課子、鳳姐設局。投稿見刊，如初試啼聲，極大增加了我的信心和寫作的欲望。我又開始寫餘下的寶釵撲蝶、可卿春困、湘雲拾麟、迎春讀經、惜春構圖、巧姐避禍，並以「金陵十二釵郵票─揭紅樓夢四家族興衰」為標題，繼續投稿，此篇後來也在世界周刊刊出。

紅樓夢是一部奇書，每次閱讀，都有驚奇發現；每日讀一個章回，總有新的體會。二○二二年初，我又投稿將近五千字的「林黛玉的詩情與文采」和六千字的「紅樓夢賈府的四春」，也先後在世界周刊上發表。

回想起來，重讀細品紅樓夢，其實是因為新冠疫情，正因為有了長時間在家「休假」機會，才讓我走近紅樓夢，並精讀這部奇書，品味人生。