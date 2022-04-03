這是母親走後的第一個清明節。十二月七日那天，我的母親永遠閉上雙眼，細細算來，母親離我而去已整整一百二十天。一百二十天前的那天，我在與母親相聚和永訣的致命落差裡，五內俱裂，苟延殘喘。

父母是子女和死神之間的一堵牆，父母在，子女看不見死神；父母走，子女直接面對死亡。一百二十天後，面對已定的結局，我依然難以接受，依然痛徹心扉，生命從鮮活、衰微到消逝的速度太快，只能眼睜睜地看著，完全無能為力。

母親離開中國來美定居到離世，整整二十四年，其間只回過一次故鄉。都說母親在哪裡，家就在哪裡，可是我的母親則口口聲聲說，「女兒在何地，家就在何地」，不在乎異國他鄉，無所謂落葉歸根。母親啊，妳視兒女如心尖上的珍寶，女兒就是妳的全部人生。

老家悲涼的往事留給母親太多傷心記憶，家族恃強凌弱的傷害讓母親心有餘悸，但家鄉終究是每個人魂牽夢繫的地方，這是逃不脫的宿命，要不然母親為何把女兒買的諸多嶄新服飾歸置得整整齊齊，說是留著回老家穿戴。

我悔青了腸子，沒能多一些、早一些帶母親回浙江青田，讓母親看看家鄉的巨大變化，體驗老家的溫馨美好，或許可打開心結，除去陰影。

日暮鄉關何處是，心安即家；抑或，此處在母親的心中已是故鄉家園。這些年，美國科羅拉多州 的風土人情早已融入骨血，日子久了，這裡的點點滴滴早已豐盈了母親的人生。

每年開春，蒲公英在小鎮鋪天蓋地的瘋長，肆虐成災，令人崩潰，家家戶戶的草坪滿是星星點點礙眼的小黃花。只有我們家的草坪是一片蔥鬱純粹的綠，那是母親整天用小刀一棵一棵挖出來的。

小鎮地處高原，紫外線強，日夜溫差大，很難種植花卉植物，可我們家的園子總是姹紫嫣紅，春意盎然。母親像照顧嬰兒一般，小心翼翼地呵護這些花草，日落了用紙箱、木板、舊毯輕輕遮蓋，晨起時再一點一點掀開，硬是讓長冬無夏的高原之地四季如春，鄰里路人無不羨慕讚嘆。母親種的番茄吃刁了我們的嘴巴，於是誰也不願再去品嘗超市購買的貨色。

母親是神奇手、百寶箱、深夜食堂，更是心靈雞湯，頭疼腦熱傷風感冒跟母親說，針頭線腦錘子鉗子找母親要；餓了饞了想吃家鄉風味告訴母親，累了傷了心裡有事向母親傾訴。

在餐館上班再辛苦，每當下班回家，遠遠看見家的窗口透出溫暖柔和的燈光和早已迎在門前的母親，心便溢滿了幸福。家，因為有母親而特別舒適溫馨。

都說時間能撫平一切傷痛，但沒有人告訴我，這個時間會是多久？

料理完母親身後事，我帶著母親細軟作為紀念，匆匆逃回紐約，之後閒來無事翻看母親的筆記本，企圖觸摸母親的溫度，渴望再牽起母親的手。

母親的字跡清雅質樸，記錄家事瑣碎細微，輕輕翻看，我止不住淚流滿面。回中國、離科州、到紐約，我自己也記不清在空中飛了多少次，母親的筆記，全都整齊細緻地記錄著我的行程，每次啟航和到達的日期時間精確到時分。

彷若心坎上最嫩的肉被人一把掐住，我痛得不能呼吸，母親這份深藏心底的愛和牽掛，是我今生無法承受之重。

對母親的思念隨著時間推移堆積如山，時間是刀刃，刀刀剜心；時間是烈酒，滴滴焚心，浮憶，淚兩行，不忍忘，留己一人殤。

幾回夢中相見，我抱著母親喜極而泣：「哦，母親，這麼痛的經歷原來都是夢，原來妳好好的。」母親嘆息：「唉，玲兒，媽不能陪妳一輩子，妳要接受，別哭，往後餘生開心過吧。」

慢慢地，母親離去的背影漸漸模糊，慢慢地，我開始收拾悲傷和落寞，慢慢地，我領悟了龍應台的「目送」：「所謂父女母子一場，只不過意味著，你和他的緣分就是：今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站立在小路的這一端，看著他逐漸消失在小路轉彎的地方，而且，他用背影默默告訴你：不必追。」

嗯，不必追，一夢滄海，我們都已回不去曾經。媽，今後的旅程，您是真真切切地退出了我的人生，我能做的只是把今生塵世的母女情緣雕刻成最深的思念，咬著牙，哭著笑著，繼續前行，

媽，一路走好，我不追。