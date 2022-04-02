小學二年級時，母親由城裡一家醫院調到離縣城近五公里的公社衛生所；衛生局長的意見是，我父親在那裡擔任所長，安排當護士的母親過去，一是方便工作，其次全家在一起，可以互相照應，起碼在日常開支方面可以省一點。

父母很有遠見，雖然都在鄉村工作，但要求我們讀書必須在縣城最好的小學，絕不轉到近在咫尺的當地村小。縣城是指汽車 站，那是城鄉分界線，從汽車站到縣城東隅梅城小學，又有約兩公里路程。

「潛山縣誌」稱，潛山梅城小學是安徽省最早建立的小學，有一百多年歷史了，當時學校的中心，還有一幢很高的教堂。我的語文老師叫劉金玉，二十多歲，是上海人。當時覺得她的穿著打扮在小縣城別具一格，像電影 上的都市人，非常洋氣。

一次好像是準備慶祝什麼節日，學校要出宣傳欄，各個班都要交稿子，低年級只需交一篇。有一天中午，劉老師叫我到她的宿舍，一間不大的房子，有張雙人床，窗戶朝北。老師說：「你家路遠，中午教室又熱，就在我這裡謄寫吧。」說完，劉老師指著鋪有玻璃板的小長桌又說：「紙和筆墨都準備好了，就謄抄你的那篇作文，不要急，慢慢寫，時間足夠。」接著，她脫掉外衣，拉開毯子午睡了。

夏季熱，中午只聽到知了不停地鳴叫，心越煩，知了就越拚命叫喚，天氣熱到我滿頭大汗，衣服濕透了。午休時間雖然比較長，但我和姊姊不可能往返十幾里路，奔波於熱浪 滾滾的公路上，因此只能待在教室趴課桌上睡覺。那時沒有電扇，一覺醒來，上衣濕漉漉，連褲襠裡都冒水。

學校宿舍是平房，房子後面是大片農田，農田的盡頭是荷塘和已顯頹廢的古城牆。因周邊有大樹，老師房間裡光線較暗，有時好像還有微風吹來，坐在桌前並不感到燥熱。不管怎麼說，「困」在房間，老師在睡覺，還不斷吹氣打呼嚕，我在距她不到半米的地方，總覺得怪怪的。她床上飄逸的氣息，肯定是一種香，但對於我來說是聞所未聞，既不知道什麼香型，也不感到有什麼令人興奮或愉悅的地方。

我小時候喜歡流鼻涕，母親便在我胸前的衣服上別了一塊手帕。在外鼻涕多，擤掉用手帕擦擦就是了，可是在老師一塵不染的房間裡，打死我也不敢擤鼻涕。鼻涕流下來了，我只好用手帕擦，可憐手帕都擦濕了一半，幸虧中餐沒有湯湯水水的，要不小便急了怎麼辦？

不知過了多久，床上鬧鐘響了，老師醒後，掀掉毯子走下床，她對著桌前鏡子整理了捲髮，好像在門側邊的木架臉盆上洗了臉。她走到我後面，看了一眼我謄寫的作文，說道：「毛筆字還不錯，出去休息一下吧，半小時後要上課了。」

我「嗯」了一聲，站起來轉身就拉開門走了出去。雖然外面的天氣熱呼呼，但我卻快活極了。老師的宿舍雖然是一個溫馨的「鳥籠」，但鳥兒被困其中，肯定不如籠外自由。