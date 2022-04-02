《老物件情懷》我家也有搪瓷盆

搪瓷碗盆。

拜讀了世界日報水仙女士「搪瓷盆移民西雅圖 」一文，讓我感覺遇到知音。因為我家也有好幾個搪瓷碗盆，我天天用來裝菜裝湯，實用又美觀，比任何精美餐具都好用。多年來我幾乎從來沒在別的中國同胞家裡見過類似的搪瓷製品，還以為只有我沒有與時俱進換上時尚餐具；看了別人大作，知道在遙遠的西雅圖有一個同樣愛好搪瓷盆的女子，深感親切。

搪瓷製品在上世紀七、八○年代，是中國每個家庭不可缺少的生活用品，那時候幾乎每一對新婚夫婦收到的賀禮中，都少不了搪瓷製品。

印象中的標配是一個搪瓷臉盆上放一對帶蓋的搪瓷茶缸，再加一個搪瓷外殼的熱水瓶，有的還加上給小孩尿尿的搪瓷尿盆。我以前就曾經跟別人湊份子，合起來買了一套類似的搪瓷用品送給一個即將結婚的朋友；記得八○年代看電視，有些中央領導人接見外國貴賓時，沙發邊上赫然擺著兩個搪瓷痰盂，搪瓷用品在那年代可說是無所不在。

至於大大小小的碗、碟、盆、盤的搪瓷餐具就更多了，與不銹鋼餐具相比，搪瓷餐具傳熱慢，不會燙手，擺在桌上也更好看。

我家那幾個搪瓷碗盤說起來都有點歷史，圖右前方那個平底帶蓋的直筒式搪瓷缸，我已保存超過三十五年，是那年「三八」婦女節系工會發給每一個女同胞的紀念品。

有點遺憾的是，當時負責操辦的人員忘了印上文字，但我還是覺得它造型特別，而且還配個蓋子，一直沒捨得用，出國時硬是塞進了行李箱。

右後方那個綠色盤子，是我先生的香港 同學在三十年前畢業離校時送我的，她說東西要送給喜歡的人才有意義。

左邊那兩個搪瓷碗是一個校友從中國帶來的，當時我們在加拿大替她交了幾十美元報考托福，她出國前一再問我，是等她出國後存了錢再還我錢？還是從中國帶一件禮物送我？我推辭不過，最後就請她買兩個搪瓷碗送給我當禮物就可以了，她真的就帶來了這兩個搪瓷碗。

這些搪瓷碗我一直用得很順手，尤其是裝湯裝麵條特別好用，我家從溫哥華搬到多倫多，扔掉了很多東西，但這些搪瓷碗我全都帶著，一個也不捨得處理掉。每次回中國都想再買兩個大一點的帶出來，可惜後來市面上再也看不到了。我常常想，是不是我太守舊了？