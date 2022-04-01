一九七六年七月二十八日發生慘烈的唐山大地震 ，惦念在天津的叔父一家，中國那時長途電話線路很貧乏，需要排隊向電信局的長途台電話掛號，然後等待各地中繼站人工接線。兩天後，好不容易接通了天津的叔母工廠電話總機，再請求總機轉到叔母的車間；總機告知，都忙於震後救災排險，通信線路緊張，電話不再接轉分機，廠裡職工和家屬都沒有遇難。

大概是八月十日過不久，我突然接到天津造紙總廠電報，叔父在震後排險受傷住醫院，速到天津。於是，用電報向自己廠裡請假，並把妻子和幼女托付給住地震棚的岳母，等車加上轉車，終於，在晚上八時左右趕到了天津骨科 醫院。

叔父在天津造紙總廠工作，唐山地震後紙廠的高壓鍋爐受震要熄火檢修，全廠也停產排險。八月上旬的排險作業裡，屋梁上掉下一小塊震裂的水泥塊，砸在叔父右前額頭髮線外側，叔父當場癱軟倒地，急送天津骨科醫院；腦外科主任劉永圭緊急手術 ，幫叔父撿回了性命。

叔父被砸的頭額骨裂陷，幸好未傷損大腦。術後兩天昏迷，叔母要指揮車間排險，於是總廠電報西安的侄子，也就是我，到天津照顧叔父。我趕到醫院那天下午，叔父已經醒了過來，認出了我，我們萬分高興。

造紙總廠另外安排了很多工人到醫院來輪班照顧叔父，我也得到他們由衷歡迎。堂弟才十五歲，堂妹更小，爸爸受傷住院，他們都長大了許多，學會維護加固家裡臨時支架的地震棚，努力多做家務，還幫媽媽煮飯送到醫院。

天津造紙總廠與我工作的西安工廠溝通聯繫，我到天津往返的旅途費用，在天津期間的工資都由天津承擔。西安工廠認為，工資可以按照「探親」規定，由西安正常發放。於是在兩地組織安排下，我沒有經濟上的後顧之憂，全力照顧受傷手術之後的叔父。

骨科醫院派出醫療隊到寧河縣去救治地震傷病員，一位護士長在派出的醫療隊裡被評選為救死扶傷、抗震救災的標兵。地震災區轉到醫院來的傷病員，醫療和吃飯住院免費，並且陸續發放天津各界慰問災區傷員的慰問品。

十月初，我離開天津，因為叔父的右眼已能夠睜開眼皮。叔父與幫他施行手術救命的劉醫生成為好朋友，兩人經常有往來和問候。多年之後，叔父那塊沒有骨頭的「軟洞」頭皮，軟區縮小了。

我回到西安，兩歲的女兒竟已認不得爸爸，眨著迷茫的眼睛不叫、不笑也不哭。過了一會兒，她才緊緊地摟住我的脖子，貼上她的小臉，這就是天倫之樂、平安的幸福。唐山大地震當時造成許多人都成為驚弓之鳥，到家第三天，西安市還發布了震情預警。一九七六年的冬天，我家和西安很多市民一樣，都是在地震棚裡過冬、過春節。