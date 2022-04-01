《老物件情懷》日本女兒節

日本女兒節玩偶照片。

一名好友的大姊透過Line捎來了她嫁到日本 女兒的照片，其中有一張是她女兒和女婿特別布置的日本玩偶照片。問了大姊，是不是女兒節的玩偶？大姊回答說：「妳怎麼會知道？」我回答：「到日本沒見過，是看日本卡通知道，之後在台灣參觀展覽時也拍過照片。」

日本女兒節的由來不少，其中有一說是日本平安時代（西元七九四年至一一九二年），受到當時中國唐朝（西元六一八年至九○七年）的一些風俗影響，用紙做成人形娃娃，如果身體不舒服，可藉此轉移到人形娃娃上後放入河水漂走，帶走病痛。

這個習俗大約起源於中國周朝，宋代以前很重視這個節日，最重要是消除厄運保平安。宋代之後消失在中國，但日本還保留傳統，平安時代在京都開始流行，那時候是貴族女孩們玩這些玩偶，因此女兒節玩偶服飾跟平安時代衣著相同；但到了江戶時代，日本才開始流行女兒節習俗。

其二由來，傳說中有一對夫妻和兩個女兒，原本一家人快樂生活，但女兒們莫名生病，求診許多醫生都束手無策；後來經過高人指點，夫妻親手做了兩個人形娃娃代替女兒，把人形娃娃放水流走，沒想到隔天兩個女兒居然恢復健康了，故事流傳至今。

日本的兒童有三個節日可以慶祝，但特別注重女兒節，這是屬於日本女孩的節日，也稱為「人偶節」、雛祭，以前是農曆的三月三日，明治維新之後改成西曆三月三日。

在日本，有女兒的家庭，會把整套的娃娃拿出來擺放，幫家裡的女孩們祈福，節日正巧碰上春暖花開的時節，所以父母會擺上花壽司、菱形餅乾、白酒等；受邀的客人會戴上桃花，買桃花類玩具擺飾，或是粉紅色系和菓子，喜氣洋洋，也象徵寒冬已過，百花盛開，女孩們祈求能夠獲得健康、美麗與智慧。

主人收到禮物，需要在一周內回禮給對方，通常是喜慶用的紅白方糖，這樣的禮數，是家裡第一次辦女兒節活動才需要，往後就可以不用大費周章，來年只要擺設人形娃娃，不用再邀請客人上門。

擺放人偶的陳列台，以七階段最為普遍，需要十五個娃娃。分別是最上階：一對天皇與皇后，稱為親王夫婦宮廷人形。第二階：三名宮女，手執酒、酒杯與酒壺。第三階：演奏音樂的五人樂隊。第四階：隨從，年輕和老人的大臣。第五階：三名僕人。第六階：小型梳妝台的嫁妝用家具。第七階：牛車、籠子和轎子等。

這些精巧的人形娃娃擺飾講究，其中天皇、皇后穿著厚厚的十二單服價格昂貴，現在一般人會選擇階數較少的台子，或放在玻璃箱的整套小人形，這樣便宜些，也方便收納。值得注意的是，女兒節一過就應該把娃娃收起來，否則女兒們不能開心出嫁，或是嫁不出去。