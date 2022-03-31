一九六九年，我上山插隊到閩北山區，是那著名傳說「李寄斬蛇」的發源地。初到那兒，常聽當地人談及五八年併村建食堂，幾個村的人擠在一起吃大鍋飯、搶飯偷飯的趣事。建食堂是大躍進早年的事，大家都知道，但併村又是怎麼回事？當地年紀稍長的人說，五八年時，縣裡把這個公社高山處幾個村子遷到我插隊的大隊，騰出住房供一批從上海來的人建林場，這是我初次聽到「上海林場」這個名稱。

一九七三年，縣裡搞土壤普查，我參加公社土壤普查隊，來到公社一個高山處的大隊，投宿在當地派出協助我們的嚮導家裡。嚮導是個五十多歲的老農，他告訴我們，十多年前，有幾個上海佬也住過這裡。

「佬」是當地人對外來人有點排斥又有幾分敬佩的稱呼，這兒閉塞，外來人多是行商者或是工匠，經濟、文化、技藝都優於當地人。嚮導說，這些上海佬都是從上海來的右派，併村時，鄰邊幾個小村被占用了，他這生產隊也有幾個林場的人借住，他家就住了三個上海佬。

他說，這些上海佬多戴著眼鏡，模樣像教書先生，城裡人怎會幹山裡人的活？沒住幾天就出事了。那天收工，最年輕的後生仔頂多才三十歲，最後卻沒回來；另兩人欲哭無淚地說，他們上山砍毛竹，想搭個茅棚供後來上山伐木做居處，後生仔在下面讓人把砍下的毛竹滑下來，沒想到，那毛竹飛溜滑下，把他插死了。老農說，也許遺體就埋在山上，不知有沒有落口棺材，後來，村人幾次見到林場人抬著擔架把砍樹時被壓傷、被木筒撞到、在山上摔傷的人送往山下場部醫院，當時聽了心裡就有幾分沉重。

我們下山到另一個大隊，翻過山嶺，前面的路寬到可通過一輛卡車；順著山勢，蜿蜒而下，從裡側開挖的山體崖壁長起一人高的松樹苗，這路開挖有十來年了，還是土面，是一條公路的雛型。馬路筆直穿過山下的農田，我們來到另一個村子，當時叫大隊。

領我們下田的嚮導是個二十歲左右的小伙子，令人印象深刻的是他戴著一只鏡面黑色的手表，大異於我們熟知的上海表。當地人幾乎無人戴表，小伙子告訴我們這表是父親給的，平時下田泥裡水裡不便戴，這幾天領我們遊山玩水，乘機戴戴也好看時間。

我們普查隊只有那個縣裡來的技術員戴只上海表，他看了小伙子的表，說是瑞士名表，應該很昂貴。小伙子說這表是他父親十幾年前用二斤大米向上海林場職工換來的，他說記得那上海佬到他家，摘下手表給父親；父親從家裡米不多的米缸中挖了幾筒，最多拿三、四斤給了那上海佬。六一、六二年困難時期，村裡人也無多餘糧食，但農村人都有種蔬菜 ，偷偷摸摸地都種些番薯、芋頭之類；那些上海佬就難了，他們不會種菜，也沒田可種其他東西，不知公家配多少糧給他們，肯定餓不過了。

我們走在那條公路上，下田去取泥土樣本，小伙子說這條路就是那批上海佬修的，修到下面那面石山，轉過石崖就是大河。應是林場人想修好這路，高山上的原木就極易下山送到河邊裝排，不過，六○年就停了，那時人沒飯吃，也沒錢買鋼釬、炸藥。

普查隊又轉點了，繞過那面石坡，登上一段幾乎由垂直的石崖壁鑿出的小路，難怪那條公路只挖到這裡，以當年的人力開山放炮，都是大工程。過了山崖，我們要去的下一個村就在金溪邊，金溪是閩江上游的一條支流，當年閩北山區的松杉原木，都是順著這條溪漂流到閩江至福州。

我們的新嚮導是一個和我年紀相仿的少年，文革前也讀初一，他帶我到村邊那座閩北山區著名的古寺證覺寺。我們順著寺邊的石階邊走邊看，證覺寺的佛像已毀於文革，只有幾座大殿粗大的木柱撐著廡頂瓦面，四壁全拆光了，中庭野草荒蕪。

朋友帶我到寺旁一面平坦的坡地，坡地上青草萋萋。他低聲告訴說，這面坡村人都稱之為「萬人坑」，證覺寺在當年曾是上海林場場部和醫院駐紮地，那些病死、傷死、餓死的上海人都埋在這面坡，上海林場六二年撤了，不知有多少人埋在這兒。

九○年代，我又重遊證覺寺，證覺寺重建於八○年代，踏著舊日踩過的石階，那些香客們舉著香火上上下下的禮佛。我想，那些埋骨於此的「上海佬」，在佛祖的身邊應可安息了。