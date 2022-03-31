《老物件情懷》望鞋懷古

米色高跟鞋。

常言道「千里之行，始於足下」，我的鞋櫃內置放著一些隨天候、場合不同而穿的鞋，每當汰舊換新之際，一雙元老級的米色高跟鞋，永遠被保留在鞋櫃一角。

這雙近五十年的「足下好友」，記錄我年輕時與母親逛台北街頭的雋永歲月，又與我飄洋過海來異鄉，見證新生活的甘苦。

七○年代，大學畢業有份安穩工作後，我愛利用周末帶著母親搭公車去逛街。我們通常在重慶南路下車，路過數間書店 ，轉進沅陵街瞅望服飾店和鞋店；走到博愛路陪母親瀏覽布莊，買些侄兒們愛吃的大黑松牛軋糖與世運麵包；再走向車水馬龍的衡陽路，越過對街到全祥茶莊買一罐父親愛喝的「南巖奇香」。在衡陽路上，可遙望到當年「新公園」側門口的三葉莊冰淇淋，那是我母女倆逛街偶爾的歇腳處。

有個周末，我們在衡陽路溜達，駐足於當年有一句廣為流傳宣傳詞「請大家告訴大家」的生生皮鞋店前，瞥見一雙皮底皮面的米色高跟鞋；試穿後覺得相當舒適，但看標價後我就牽著母親匆忙地走出店家，往西門町走去。在中華商場的清真館用餐時，母親對我說：「以我的當家經驗是用錢時該花則花，該省則省，與其買數雙不耐穿或不適宜的鞋，不如買一雙好鞋能舒服地穿多年較為划算；再者妳已有經濟能力消費，女孩子也需善待自己，要懂得生活。日後妳挑先生也要像買鞋一樣，並非要選最潮的，而是要選最適合妳自己的。」母親的人生經驗談深植我心，也奠定日後我擇偶與持家的準則。

餐畢，我們便折回生生皮鞋，買下這雙所費不貲的高跟鞋。從此，我蹬著它多次出席人生重要的場合，或陪母親逛街。

日月更替，物換星移，七○年代鬧區的老字號生生皮鞋與清真館均已消失。兩鬢斑白的我早已換穿運動鞋與低跟鞋。退休 後回台再陪伴九十多歲的父母親時，老人家均因腳不從心而不便行遠路。我推輪椅帶著愛逛街的母親到住家附近的東區購物中心、國父紀念館走走，沿路看著母親面露愉悅和滿足的微笑，使我感到能陪伴親人是幸福的。

如今，父母親先後離世數年，偶爾我再蹬上「足下好友」在鏡前走走行行，彷彿穿越時空回到那段與母親快樂逛街的青春年華，也是我人生的一道絢麗「心靈風景」。