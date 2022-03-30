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戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

《老照片說故事》全家福

文、圖／安守中
作者全家福。
作者全家福。

我家在台灣只有六口人：父母和我們四兄弟。戰爭年代父母在中國大陸歷經顛沛流離，到台灣後才能過著穩定日子。小學、中學、大學，我們兄弟讀書都一帆風順，老爸常感嘆說：「我們年輕時不是躲警報，就是倉皇逃難。你們真幸運，能接受完整的教育。」

大哥高中畢業考進中興大學；我大學和軍校都考上了，選擇讀軍校，因為軍校免學費，還有微薄薪水，可減輕家裡經濟負擔。父母辛苦多年經濟狀況改善了，竹籬笆的圍牆和大門改建成磚牆木門，門柱上還裝了門鈴，照片右邊仍可見隔壁的竹籬笆圍牆。

一九七一年我讀軍校四年級，春節學校放假回家過年，四兄弟難得聚在一起。過年那天門前放完鞭炮，炮屑尚未掃除，每人新衣新鞋穿戴整齊，從屋裡搬出兩張木椅，父母端坐在前面，我們四兄弟抬頭挺胸在後面一字排開，照了一張全家福。

後來大哥獲博士學位在大學當教授；我退伍後來美國進修落腳矽谷；三弟大學畢業也負笈美國，畢業後在加州聖地牙哥市政府工作；四弟讀到台中東海大學碩士，在國家機構任職一輩子。四兄弟都在自己的專長領域服務國家、貢獻社會，沒有辜負父母對我們的期望。

近些年父母相繼辭世，我們兄弟也陸續退休。我退休後寄居美國華府，瘟疫期間在家整理舊照片，翻出當年這張全家福；照片中的兄弟當年都頭髮烏黑，如今髮已灰白，看到老照片，往事依稀，彷彿又回到眼前。

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